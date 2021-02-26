Долги киевлян за тепло и горячую воду выросли до 4,4 млрд грн — «Энергосбыт»

Долги столичных потребителей за тепло и горячую воду на 1 марта выросли до 4,4 млрд грн. Самый большой долг на одно домохозяйство вырос до 204 тыс. грн.
Об этом сообщает директор СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» (ТКЭ) Константин Лопатин.
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Отмечается, что основная часть долга приходится на четверть потребителей, или 225 тыс. столичных домохозяйств.
Топ-10 должников включает потребителей, чьи долги в целом уже достигли 1,8 млн грн — от 156,27 тыс. грн до 204,17 тыс. грн. Все они — владельцы квартир в Шевченковском, Печерском, Соломенском и Голосеевском районах Киева площадью от 223 кв. м почти до 1350 кв. м.
«Среди наших системных должников нет ни одного, чья жилая площадь была бы менее 200 кв. м», — отметил Лопатин.
По его словам, обращение коммунального предприятия в суд существенно увеличивает объемы проплат потребителя.
«Как показывает практика, решение подобных вопросов через суд увеличивает объемы проплат, учитывая, в частности, расходы на ведение судебного процесса, штрафные санкции, инфляционные расходы и пени. Сумма задолженности вырастает примерно на 30%», — подчеркнул директор «Энергосбыта».
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