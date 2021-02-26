МАУ вернула пассажирам $29 млн за отмененные рейсы во время пандемии

“Международные авиалинии Украины” доложили о сумме возвратов пассажирам в феврале и с начала года.
Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.
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В феврале 2021 года компания рассмотрела около 15 тысяч запросов и оформила возврат на сумму 2,5 миллиона долларов. Всего же за 11 месяцев своей деятельности в период пандемии с апреля 2020 года по февраль 2021-го включительно МАУ вернула пассажирам более 29 миллионов долларов.
Аавиакомпания напоминает, что пассажиры отмененных рейсов имеют несколько опций на выбор:
По данным МАУ, из-за текущего кризиса на рынке она сократила объем перевозок на 85% по сравнению с 2019 годом и уже уволила тысячу сотрудников. Сейчас готовится проект о сокращении еще 140 пилотов.
Значительное восстановление маршрутной сети МАУ планирует с апреля 2021 года, надеясь на выполнение 64% объемов перевозок 2019 года.
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