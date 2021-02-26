Аналитики спрогнозировали быстрый обвал: когда лучше покупать криптовалюту и золото

Золото стоит покупать в тех случаях, если есть цель инвестировать деньги в долгосрочную перспективу. Курс биткоина может расти, однако криптовалюта остается одной из самых рисковых инвестиций. При этом на финансовых рынках возможен очень быстрый и глубокий провал.
Об этом со ссылкой на аналитиков сообщает издание РБК.
Менеджер по работе с частным капиталом криптобиржи рассказал: обвал на финансовых рынках может быть «очень быстрым, но глубоким». Евгений Коваленко, автор крупнейшего телеграм-канала по инвестированию, советует держать золото при долгосрочном инвестировании. Сейчас драгметалл дешевеет. Например, золото упало в цене на 14%: с $ 2044 в августе 2020 до $ 1738 в марте 2021.
В золото можно инвестировать по-разному:
«Лично я не готов покупать биткоин, хотя не исключаю, что он ещее вырастет в цене. Но нужно помнить про обвалы криптовалюты. Например, в ночь с 11 на 12 марта 2020 его курс упал с $ 7930 до $ 4843. Так что как способ защититься от снижения — биткоин не подходит», — рассказывает Коваленко.
Напомним, в феврале курс криптовалюты несколько раз побил исторический рекорд. В пике цена превысила отметку в $ 58 тысяч за единицу.
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