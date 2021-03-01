Как продать квартиру: пошаговая инструкция (инфографика)

Решение о продаже квартиры ставит перед ее владельцами серьезный вопрос. Надо или нанять риэлтора, или, приложив немного усилий, сделать это самостоятельно.

О детальных шагах, которые помогут вам безопасно и выгодно заключить сделку, пишет dom.ria.

Сначала необходимо оценить рынок и определить адекватную стоимость вашей недвижимости; определиться, хотите ли вы продавать квартиру самостоятельно или с помощью риэлтора; подготовить квартиру к просмотрам и продаже.

Определение стоимости квартиры. Слишком высокая цена отпугнет потенциальных покупателей, которые знают состояние рынка. Слишком низкая может вызвать неуместные подозрения. Чтобы стоимость вашего предложения была адекватна — изучите актуальные цены на недвижимость со схожими параметрами в вашем районе, или воспользуйтесь помощью риэлтора.

Цена недвижимости определяет совокупность следующих факторов: регион; репутация района; этаж и состояние объекта; количество подобных предложений; срочность продажи.

Как продать самостоятельно. Если вы уверены в своих силах, можно попробовать продать квартиру самостоятельно. Из основных плюсов: контролируете каждый этап продажи; сэкономите на услугах специалиста; договариваетесь с покупателем самостоятельно. Но в это же время вам придется тратить время на общение с потенциальными покупателями по телефону, показы квартиры каждому желающему и неплохо бы разбираться в юридических тонкостях, чтобы обезопасить себя во время сделки. Продать квартиру без риэлтора реально, после того как вы проанализируете среднюю стоимость по рынку и определите цену за вашу недвижимость, вам необходимо будет составить объявление и подготовить квартиру к просмотрам.

Подготовка к сделке. Главное в подготовке к сделке — сбор документов. На него в среднем необходимо 2−5 недель, лучше, если большая часть будет готова у вас еще до появления конкретного покупателя, чтобы потом не тратить время.

🎬 Типичные ошибки при продаже квартиры 😉

Если среди владельцев квартиры или зарегистрированных по адресу продажи есть ребенок, то дополнительно необходимы свидетельства о рождении детей, согласие на операцию органов опеки, подтверждение о выполнении решения органов опеки.

Предварительный договор купли-продажи квартиры. Это документ, в котором стороны закрепляют свои обязательства и в течение определенного срока связываются, чтобы заключить основной договор на условиях, зафиксированных предварительным соглашением (ст. 635 Гражданского кодекса и ст. 182 Хозяйственного кодекса Украина). В предварительном договоре прописывают основные параметры будущей сделки: сроки выселения бывших владельцев, окончательная сумма за недвижимость в национальной валюте и штрафные санкции за расторжение соглашения.

Какой задаток берут при продаже квартиры. Чаще всего задаток рассчитывают в процентах от стоимости: от 1 до 5%, иногда сумма задатка может достигать и 10%. Но вы, как продавец, можете поставить фиксированную сумму задатка, например, эквивалент 1000 долларов в национальной валюте.

Не соглашайтесь на слишком большой задаток, если переживаете, что планы могут измениться. Поскольку согласно предварительному договору купли-продажи, вам, возможно, придется потом выплатить солидную сумму покупателю.

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