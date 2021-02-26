Tesla готовит обновленную версию бронированного Cybertruck

Компания Tesla Илона Маска во втором квартале этого года может представить обновленную версию бронированного автомобиля Cybertruck.
Об этом Маск написал в Твиттере.
«Обновление (Cybertruck. – Ред.) видимо, во втором квартале. Cybertruck будет произведен на заводе в Техасе», – ответил Маск на один из комментариев о возможной дате появления обновленной версии Cybertruck.
Он также добавил, что именно сейчас компания сфокусирована на завершении строительства этого завода.
Портал Electrek отмечает, что Cybertruck впервые была представлена в ноябре 2019 года. Однако ожидается, что ее производство начнется не раньше конца этого года.
Ранее Маск, в частности, уже предполагал, что автомобиль может будет уменьшен в размере. Однако позже в компании отказались от этой идеи.
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