Tesla готовит обновленную версию бронированного Cybertruck

Компания Tesla Илона Маска во втором квартале этого года может представить обновленную версию бронированного автомобиля Cybertruck.

Об этом Маск написал в Твиттере.

«Обновление (Cybertruck. – Ред.) видимо, во втором квартале. Cybertruck будет произведен на заводе в Техасе», – ответил Маск на один из комментариев о возможной дате появления обновленной версии Cybertruck.

Он также добавил, что именно сейчас компания сфокусирована на завершении строительства этого завода.

Портал Electrek отмечает, что Cybertruck впервые была представлена в ноябре 2019 года. Однако ожидается, что ее производство начнется не раньше конца этого года.

Ранее Маск, в частности, уже предполагал, что автомобиль может будет уменьшен в размере. Однако позже в компании отказались от этой идеи.