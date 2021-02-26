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Tesla готовит обновленную версию бронированного Cybertruck

Tesla готовит обновленную версию бронированного Cybertruck

Компания Tesla Илона Маска во втором квартале этого года может представить обновленную версию бронированного автомобиля Cybertruck.

Об этом Маск написал в Твиттере.

«Обновление (Cybertruck. – Ред.) видимо, во втором квартале. Cybertruck будет произведен на заводе в Техасе», – ответил Маск на один из комментариев о возможной дате появления обновленной версии Cybertruck.

Он также добавил, что именно сейчас компания сфокусирована на завершении строительства этого завода.

Портал Electrek отмечает, что Cybertruck впервые была представлена в ноябре 2019 года. Однако ожидается, что ее производство начнется не раньше конца этого года.

Ранее Маск, в частности, уже предполагал, что автомобиль может будет уменьшен в размере. Однако позже в компании отказались от этой идеи.

По материалам УКРИНФОРМ
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