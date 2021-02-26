Экономических предпосылок для дефолта в Украине нет — министр финансов

В Минфине не видят экономических предпосылок для дефолта в Украине.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

По словам чиновника, Украина надеется на дальнейшую программу сотрудничества с Международным валютным фондом, но ему хотелось бы, чтобы транши МВФ выделил еще в прошлом году.

«Дефолта не будет. Дефолт — это политическое решение, а затем только экономический. Экономических предпосылок я не вижу», — сказал Марченко.

Читайте также: Миссия МВФ вернется в Украину после снятия ограничений на тарифы на газ – Корниенко

При этом министр допустил возможные задержки с выделением транша в этом году. Он отметил, что МВФ хочет видеть рынок газа и электроэнергии в Украине, а также решение ряда антикоррупционных вопросов.