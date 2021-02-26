Женщины в Украине: сколько зарабатывают и на что тратят

Каждый год в восьмой день весны прекрасная часть человечества отмечает свой праздник, историческим призванием которого является напоминание о борьбе женщин за свои права.
Finance.ua подготовил материал, чтобы рассказать читателям интересные факты о женщинах и все, что касается их финансов.
По данным международного рейтинга гендерного равенства The Global Gender Gap Index 2020 rankings, пока ни одна из стран мира не достигла гендерного равноправия.
Глобальный паритет в оплате труда, вероятно, будет достигнут только в 2277 году.
Украина в рейтинге заняла 59 место среди 152 стран. Согласно данным Всемирного экономического форума, глобальный паритет в оплате труда, вероятно, будет достигнут только в 2277 году.
В Украине наблюдается значительный разрыв зарплат мужчин и женщин. По данным Госстата, средняя зарплата женщин в IV квартале 2020 года была на уровне 11 558 грн. Такой показатель составляет 81,4% от средней заработной платы мужчин (14 203 грн).
Однако динамика показывает, что за год разрыв в зарплатах женщин и мужчин понемногу сокращается:
А какова ситуация с гендерным разрывом в других странах? По данным Международной организации труда, в 2020 году минимальную заработную плату или ниже имели 47% опрошенных женщин. При этом зарплату выше, чем минимальная, получали 39% респондентов женского пола.
Самый большой разрыв в средних зарплатах мужчин и женщин среди исследуемых 29 стран мира (по даным Организации экономического сотрудничества и развития, OECD) в 2019 году был зафиксирован в Корее – там этот показатель составил 35,2%. Чуть меньший разрыв был зафиксирован в Японии (23,5%), Израиле (22,7%) и Финляндии (18,9%).
Наилучшая ситуация по разнице в зарплатах мужчин и женщин – в Колумбии (4%), Бельгии (4,2%), Греции (4,5%) и Норвегии (5%).
Среди стран Европы показатели гендерной разницы в оплате труда по состоянию на 2019 год следующие:
Мы поинтересовались у ведущих порталов по поиску работы, какие профессии сейчас чаще всего ищут украинские женщины и на какие зарплаты претендуют у будущих работодателей.
По данным work.ua, в ТОП – 5 специальностей на сайте обычно (и даже во времена карантина. – Ред.) входят:
Среди менеджеров по продажам 46% женщин, а среди менеджеров по работе с клиентами и продавцов-консультантов – около 75%, как и операторов call-центра. А вот среди бухгалтеров женщин 93%, по сравнению с водителями, где женщин — 1%.
Аналитики robota.ua утверждают, что за последние три месяца наибольшее количество резюме женщины размещали в рубрике “Торговля” – 60 544 резюме.
Самая популярная профессия среди опубликованных там женских резюме – продавец-консультант (46 571). То есть большую часть всей рубрики занимают именно такие резюме.
Среди других популярных рубрик, где женщины размещают резюме, “Админперсонал/Водители/Курьеры” – 34 898 резюме от представительниц прекрасного пола за последние три месяца. При этом самая популярная профессия – администратор офиса/офис-менеджер (15 116 резюме).
Замыкает ТОП – 3 профессий, которые чаще всего встречаются среди резюме украинских женщин, – “продажи по телефону” (14 005 резюме).
Согласно статистике Прозрачной Работы, продавцу-консультанту за последние три месяца чаще всего предлагали зарплату от 9 тыс. до 13 тыс. грн (по вакансиям). Администратору офиса – от 10 тыс. до 12 тыс. грн, а вот в продажах по телефону заработать можно больше всего – здесь работодатели чаще всего предлагают от 11 тыс. до 15 тыс. грн.
Самые “женские” профессии. Среди профессий, которые считают преимущественно женскими, эксперты work.ua назвали такие: медсестра (97% женщин), менеджер по персоналу (80% женщин), хостес (97%), уборщица (99%), мастер маникюра (99%), учитель (84%), няня (99%). Среди поваров женщин 45%, а кондитеров 87%.
Зарплатные ожидания. По данным work.ua, зарплата, которую женщины указывают в резюме, на 23% ниже, чем у мужчин. Также женщины чаще не указывают желаемую зарплату вообще. На зарплату в 10 тыс. грн претендует 32% мужчин и 68% женщин, от 10 тыс. грн до 20 тыс. грн более равные требования, претендует 51% мужчин и 49% женщин, начиная с зарплаты в 20 тыс. грн женщины требуют все меньше.
А вот эксперты портала robota.ua, рассмотрев резюме, которые размещали женщины на сайте в течение последних трех месяцев, обнаружили, что чаще всего их зарплатные ожидания находятся на уровне 7-11 тыс. грн. На втором месте у представительниц прекрасного пола диапазон 15-17 тыс. грн.
У мужчин ситуация несколько иная: они чаще всего указывают в резюме, что хотели бы получать 10-16 тыс. грн. На втором же месте находится диапазон 19-22 тыс. грн. Интересно, что примерно столько же мужчин и просят меньшую зарплату – от 4-10 тыс. грн.
Довольно интересное наблюдение: такая обсуждаемая сфера IT хоть и становится все более популярной и интересной для всех, но женщин в этой области все еще немного. Если говорить об отдельных специальностях, то Java-разработчиков женщин пока всего 7%, тогда как тестировщиков 26%, а project-менеджеров – 49%.
Согласно недавнему исследованию YouControl, у украинских женщин на 25 тыс. ФЛП больше. Это означает, что за 10 лет женщины становились предпринимательницами на 1% чаще.
Если принимать во внимание только прошлый год, то доля открытых ФЛП женщинами на 5% больше, чем предприятий, открытых мужчинами. Такая тенденция сохраняется уже 4 года подряд.
За 10 лет разрыв между количеством открытых компаний мужчинами и женщинами мало менялся из года в год. Однако небольшие изменения все же есть. Так, в 2010 году разрыв составлял 40%, в 2015 – 38%, а в 2020 – почти 36%.
В Центре экономической стратегии говорят, что женщины чаще регистрируются как ФЛП (в 90% случаев), чем ООО или ЧП, потому что эта форма организации собственного дела больше подходит для отраслей, в которых женщины хотели бы себя реализовать.
Это, в первую очередь, сфера услуг: индустрия красоты, изготовление одежды, хендмейд украшений и домашнего декора. Также ФЛП – это легальный фриланс. Женщины зарабатывают как переводчицы, SMM-менеджеры, внештатные журналистки, копирайтеры, репетиторы и тому подобное. К тому же ФЛП гораздо легче зарегистрировать и дешевле обслуживать.
Кроме того, увеличилось и количество женщин-бенефициаров бизнеса. В частности, в Киеве по состоянию на конец февраля 2018 года процент женщин-владелиц компаний равнялся 23%, а сейчас достигает 26%. В Днепре и Одессе три года назад женщин-бенефициаров было по 25%, а по состоянию на 2021 год имеем по 27%. Увеличилось количество предпринимательница и во Львове было 24%, стало 26%. А вот в Харькове лишь на 1% выросло количество женщин-владелиц бизнеса: с 25% до 26%.
Сперва немного о Европе. В 2018 году женщины в Европейском Союзе (ЕС) в возрасте старше 65 лет получали пенсию, которая в среднем была на 30% ниже, чем у мужчин.
По данным Евростата, самая маленькая гендерная разница в пенсиях среди стран ЕС в Эстонии: здесь выплаты женщин всего на 1% меньше, чем у мужчин. За ней следуют Дания (7%), Словакия (8%), Чехия (13%) и Венгрия (16%).
Наибольшая разница наблюдалась в Люксембурге, где женщины-пенсионеры получали на 43% меньшие выплаты, чем мужчины. Похожая ситуация была и на Мальте (42%), в Нидерландах (40%), Австрии (39%), Кипре (38%) и Германии (37%).
Больше всего гендерный разрыв сократился в Греции (с 37% в 2010 году до 25% в 2018-м), Дании, Бельгии, Словении и Франции. Но есть страны, где он вырос: на Мальте (с 22% до 42%), в Латвии и Хорватии.
А в Украине? По данным Госстата, в начале 2018 года среди всех украинских пенсионеров женщины составляли две трети (7,35 млн). А средний размер пенсии женщин среди всех категорий пенсионеров составил 2 133 грн – это на 30% меньше, чем пенсии мужчин (3 053 грн). Среди вновь назначенных пенсий в 2017 году гендерный пенсионный разрыв был на 10% меньше и составлял 20%: 1 991 грн — у женщин и 2 480 грн — у мужчин.
В 2019 году Всемирный банк представил исследование «Женщины, бизнес и закон», в котором назвал страны, которым удалось достичь гендерного равенства. Исследователи рассматривали изменения в законодательстве за последние десять лет и повлияли ли они на права женщин. Страны оценивали по следующим критериям: оплата труда, трудоустройство, ведение собственного бизнеса, управление активами среди женщин, пенсионное обеспечение, свобода передвижения, брак и дети.
Как оказалось, среди 187 стран только шесть имеют полное равенство по гендеру: Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция. Они получили по 100 баллов. Чуть меньше баллов получили Австрия, Канада, Эстония, Финляндия, Греция, Ирландия, Португалия, Испания и Великобритания.
Украина в рейтинге разместилась на одной ступеньке с Беларусью и получила 78,75 балла – исследователи обнаружили неладное в разнице в зарплатах мужчин и женщин, пенсионных выплат и условиях, связанных с рождением детей.
Эксперты говорят, что за десятилетия многие страны двигались в правильном направлении. Ведь еще десять лет назад средний балл в мире составил 70,06. С тех пор 131 страна внесла 274 изменения в законодательство относительно гендерного равенства, и сейчас показатель средней глобальной оценки вырос до 74,71.
Интересные факты о законодательстве равенства в странах:
- А еще в 2019 на Туманном Альбионе вступил в силу запрет на использование негативных гендерных стереотипов в рекламе. Как утверждают в правительстве страны, гендерные стереотипы «ограничивают потенциал людей». Например, в стране считается нормой, если в рекламе женщина готовит ужин. С другой стороны, если ролик подразумевает, что только женщины должны готовить – это негативный стереотип.
Уважаемые женщины, в этот день редакция Finance.ua шлет вам самые теплые поздравления! Улыбайтесь чаще, дарите тепло и помните, что вы – лучшие!
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