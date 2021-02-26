Женщины в Украине: сколько зарабатывают и на что тратят

Каждый год в восьмой день весны прекрасная часть человечества отмечает свой праздник, историческим призванием которого является напоминание о борьбе женщин за свои права.

Finance.ua подготовил материал, чтобы рассказать читателям интересные факты о женщинах и все, что касается их финансов.

Сравним зарплаты

По данным международного рейтинга гендерного равенства The Global Gender Gap Index 2020 rankings, пока ни одна из стран мира не достигла гендерного равноправия.

Глобальный паритет в оплате труда, вероятно, будет достигнут только в 2277 году.

Украина в рейтинге заняла 59 место среди 152 стран. Согласно данным Всемирного экономического форума, глобальный паритет в оплате труда, вероятно, будет достигнут только в 2277 году.

В Украине наблюдается значительный разрыв зарплат мужчин и женщин. По данным Госстата, средняя зарплата женщин в IV квартале 2020 года была на уровне 11 558 грн. Такой показатель составляет 81,4% от средней заработной платы мужчин (14 203 грн).

Однако динамика показывает, что за год разрыв в зарплатах женщин и мужчин понемногу сокращается:

в III квартале 2020 года зарплата женщин была 10 409 грн или 78,0% от зарплаты мужчин (13 338 грн);

во II квартале 2020 года – 9 740 грн или 80,1% от зарплаты мужчин (12 159 грн);

в I квартале 2020 года – 9 785 грн или 78,7% от зарплаты мужчин (12 438 грн);

в IV квартале 2019 года – 9 935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн).

А какова ситуация с гендерным разрывом в других странах? По данным Международной организации труда, в 2020 году минимальную заработную плату или ниже имели 47% опрошенных женщин. При этом зарплату выше, чем минимальная, получали 39% респондентов женского пола.

Самый большой разрыв в средних зарплатах мужчин и женщин среди исследуемых 29 стран мира (по даным Организации экономического сотрудничества и развития, OECD) в 2019 году был зафиксирован в Корее – там этот показатель составил 35,2%. Чуть меньший разрыв был зафиксирован в Японии (23,5%), Израиле (22,7%) и Финляндии (18,9%).

Наилучшая ситуация по разнице в зарплатах мужчин и женщин – в Колумбии (4%), Бельгии (4,2%), Греции (4,5%) и Норвегии (5%).

Среди стран Европы показатели гендерной разницы в оплате труда по состоянию на 2019 год следующие:

Венгрия – 5,1%;

Италия – 5,6%;

Польша – 11,5%;

Франция – 13,7%;

Словакия – 13,9%;

Чехия – 14,7%;

Австрия – 14,9%;

Швейцария – 15,1%;

Германия – 15,3%;

Великобритания – 16%.

Популярные профессии

Мы поинтересовались у ведущих порталов по поиску работы, какие профессии сейчас чаще всего ищут украинские женщины и на какие зарплаты претендуют у будущих работодателей.

По данным work.ua, в ТОП – 5 специальностей на сайте обычно (и даже во времена карантина. – Ред.) входят:

менеджер по продажам;

бухгалтер;

водитель;

менеджер по работе с клиентами

продавец-консультант.

Среди менеджеров по продажам 46% женщин, а среди менеджеров по работе с клиентами и продавцов-консультантов – около 75%, как и операторов call-центра. А вот среди бухгалтеров женщин 93%, по сравнению с водителями, где женщин — 1%.

Аналитики robota.ua утверждают, что за последние три месяца наибольшее количество резюме женщины размещали в рубрике “Торговля” – 60 544 резюме.

Самая популярная профессия среди опубликованных там женских резюме – продавец-консультант (46 571). То есть большую часть всей рубрики занимают именно такие резюме.

Среди других популярных рубрик, где женщины размещают резюме, “Админперсонал/Водители/Курьеры” – 34 898 резюме от представительниц прекрасного пола за последние три месяца. При этом самая популярная профессия – администратор офиса/офис-менеджер (15 116 резюме).

Замыкает ТОП – 3 профессий, которые чаще всего встречаются среди резюме украинских женщин, – “продажи по телефону” (14 005 резюме).

Согласно статистике Прозрачной Работы, продавцу-консультанту за последние три месяца чаще всего предлагали зарплату от 9 тыс. до 13 тыс. грн (по вакансиям). Администратору офиса – от 10 тыс. до 12 тыс. грн, а вот в продажах по телефону заработать можно больше всего – здесь работодатели чаще всего предлагают от 11 тыс. до 15 тыс. грн.

Самые “женские” профессии. Среди профессий, которые считают преимущественно женскими, эксперты work.ua назвали такие: медсестра (97% женщин), менеджер по персоналу (80% женщин), хостес (97%), уборщица (99%), мастер маникюра (99%), учитель (84%), няня (99%). Среди поваров женщин 45%, а кондитеров 87%.

Зарплатные ожидания. По данным work.ua, зарплата, которую женщины указывают в резюме, на 23% ниже, чем у мужчин. Также женщины чаще не указывают желаемую зарплату вообще. На зарплату в 10 тыс. грн претендует 32% мужчин и 68% женщин, от 10 тыс. грн до 20 тыс. грн более равные требования, претендует 51% мужчин и 49% женщин, начиная с зарплаты в 20 тыс. грн женщины требуют все меньше.

А вот эксперты портала robota.ua, рассмотрев резюме, которые размещали женщины на сайте в течение последних трех месяцев, обнаружили, что чаще всего их зарплатные ожидания находятся на уровне 7-11 тыс. грн. На втором месте у представительниц прекрасного пола диапазон 15-17 тыс. грн.

У мужчин ситуация несколько иная: они чаще всего указывают в резюме, что хотели бы получать 10-16 тыс. грн. На втором же месте находится диапазон 19-22 тыс. грн. Интересно, что примерно столько же мужчин и просят меньшую зарплату – от 4-10 тыс. грн.

Довольно интересное наблюдение: такая обсуждаемая сфера IT хоть и становится все более популярной и интересной для всех, но женщин в этой области все еще немного. Если говорить об отдельных специальностях, то Java-разработчиков женщин пока всего 7%, тогда как тестировщиков 26%, а project-менеджеров – 49%.

О женщинах в бизнесе

Согласно недавнему исследованию YouControl, у украинских женщин на 25 тыс. ФЛП больше. Это означает, что за 10 лет женщины становились предпринимательницами на 1% чаще.

Если принимать во внимание только прошлый год, то доля открытых ФЛП женщинами на 5% больше, чем предприятий, открытых мужчинами. Такая тенденция сохраняется уже 4 года подряд.

За 10 лет разрыв между количеством открытых компаний мужчинами и женщинами мало менялся из года в год. Однако небольшие изменения все же есть. Так, в 2010 году разрыв составлял 40%, в 2015 – 38%, а в 2020 – почти 36%.

В Центре экономической стратегии говорят, что женщины чаще регистрируются как ФЛП (в 90% случаев), чем ООО или ЧП, потому что эта форма организации собственного дела больше подходит для отраслей, в которых женщины хотели бы себя реализовать.

Это, в первую очередь, сфера услуг: индустрия красоты, изготовление одежды, хендмейд украшений и домашнего декора. Также ФЛП – это легальный фриланс. Женщины зарабатывают как переводчицы, SMM-менеджеры, внештатные журналистки, копирайтеры, репетиторы и тому подобное. К тому же ФЛП гораздо легче зарегистрировать и дешевле обслуживать.

Кроме того, увеличилось и количество женщин-бенефициаров бизнеса. В частности, в Киеве по состоянию на конец февраля 2018 года процент женщин-владелиц компаний равнялся 23%, а сейчас достигает 26%. В Днепре и Одессе три года назад женщин-бенефициаров было по 25%, а по состоянию на 2021 год имеем по 27%. Увеличилось количество предпринимательница и во Львове было 24%, стало 26%. А вот в Харькове лишь на 1% выросло количество женщин-владелиц бизнеса: с 25% до 26%.

Что с пенсиями?

Сперва немного о Европе. В 2018 году женщины в Европейском Союзе (ЕС) в возрасте старше 65 лет получали пенсию, которая в среднем была на 30% ниже, чем у мужчин.

По данным Евростата, самая маленькая гендерная разница в пенсиях среди стран ЕС в Эстонии: здесь выплаты женщин всего на 1% меньше, чем у мужчин. За ней следуют Дания (7%), Словакия (8%), Чехия (13%) и Венгрия (16%).

Наибольшая разница наблюдалась в Люксембурге, где женщины-пенсионеры получали на 43% меньшие выплаты, чем мужчины. Похожая ситуация была и на Мальте (42%), в Нидерландах (40%), Австрии (39%), Кипре (38%) и Германии (37%).

Больше всего гендерный разрыв сократился в Греции (с 37% в 2010 году до 25% в 2018-м), Дании, Бельгии, Словении и Франции. Но есть страны, где он вырос: на Мальте (с 22% до 42%), в Латвии и Хорватии.

А в Украине? По данным Госстата, в начале 2018 года среди всех украинских пенсионеров женщины составляли две трети (7,35 млн). А средний размер пенсии женщин среди всех категорий пенсионеров составил 2 133 грн – это на 30% меньше, чем пенсии мужчин (3 053 грн). Среди вновь назначенных пенсий в 2017 году гендерный пенсионный разрыв был на 10% меньше и составлял 20%: 1 991 грн — у женщин и 2 480 грн — у мужчин.

Знак равенства

В 2019 году Всемирный банк представил исследование «Женщины, бизнес и закон», в котором назвал страны, которым удалось достичь гендерного равенства. Исследователи рассматривали изменения в законодательстве за последние десять лет и повлияли ли они на права женщин. Страны оценивали по следующим критериям: оплата труда, трудоустройство, ведение собственного бизнеса, управление активами среди женщин, пенсионное обеспечение, свобода передвижения, брак и дети.

Как оказалось, среди 187 стран только шесть имеют полное равенство по гендеру: Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция. Они получили по 100 баллов. Чуть меньше баллов получили Австрия, Канада, Эстония, Финляндия, Греция, Ирландия, Португалия, Испания и Великобритания.

Украина в рейтинге разместилась на одной ступеньке с Беларусью и получила 78,75 балла – исследователи обнаружили неладное в разнице в зарплатах мужчин и женщин, пенсионных выплат и условиях, связанных с рождением детей.

Эксперты говорят, что за десятилетия многие страны двигались в правильном направлении. Ведь еще десять лет назад средний балл в мире составил 70,06. С тех пор 131 страна внесла 274 изменения в законодательство относительно гендерного равенства, и сейчас показатель средней глобальной оценки вырос до 74,71.

Интересные факты о законодательстве равенства в странах:

В Швеции при выборе сотрудника на должность работодатели должны руководствоваться прежде всего квалификацией и опытом кандидата, а не принадлежностью к другому полу. Среди объявлений местных бирж труда вы не увидите таких условий, которые часто попадаются, в частности, в Украине: «Нужен специалист (…) мужчина, от 25-35 лет…». Публичное размещение таких объявлений является прямым нарушением закона. Антидискриминационное законодательство обязывает создавать равные условия для мужчин и женщин на рабочих местах.

С 1 января 2019 года компании Франции должны отчитываться о показателях, касающихся зарплат женщин в сравнении с мужскими заработными платами. Фирмы, у которых фиксируют разрыв в зарплатах, получат три года на исправление ситуации или будут оштрафованы. Аналогичные законы уже действуют и в других странах, в частности Великобритании и Испании.

- А еще в 2019 на Туманном Альбионе вступил в силу запрет на использование негативных гендерных стереотипов в рекламе. Как утверждают в правительстве страны, гендерные стереотипы «ограничивают потенциал людей». Например, в стране считается нормой, если в рекламе женщина готовит ужин. С другой стороны, если ролик подразумевает, что только женщины должны готовить – это негативный стереотип.

25 августа 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины разрешило использовать феминитивы в классификаторе профессий. А в свое время в Германии из-за этого чуть не произошел языковой скандал: там Минюст опубликовал проект закона о неплатежеспособности и реструктуризации долгов, где были использованы исключительно феминитивы (“работница”, “роботодательница” и др). Дело в том, что в юридических текстах Германии, как правило, используется мужской род таких слов, как “работник” или “арендодатель”, чтобы обозначать как мужчин, так и женщин. Однако борцы с гендерной дискриминацией говорят, что от этого создается впечатление, что женщины менее важны.

В прошлом году Министерство государственной службы Франции чуть не оштрафовало власти Парижа на 90 тысяч евро за кадровые решения. В 2018 году мэр Парижа Анна Идальго назначила руководительницами одиннадцать женщин, а пятерых мужчин — руководителями, что нарушило национальный закон от 2013 года, призванный обеспечить гендерное равенство в сфере занятости. Оказалось, что, согласно правилам, на представителей одного пола должны были приходиться не более 60% новых назначений на госслужбе. В ходе решений Идальго 69% рабочих мест досталось женщинам. За это ей “светил” огромный штраф. Однако впоследствии, в январе 2021 года, министр государственной службы Франции Амели де Моншален объявила об отмене этого штрафа.

Уважаемые женщины, в этот день редакция Finance.ua шлет вам самые теплые поздравления! Улыбайтесь чаще, дарите тепло и помните, что вы – лучшие!