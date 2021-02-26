К 2028 году мировые продажи электромобилей вырастут до 30 млн шт. в год

Аналитическое агентство Canalys опубликовало отчет по мировым продажам электрокаров в 2020 году и спрогнозировало дальнейший рост их доли до 50% в ближайшие десять лет.
Как отмечается в отчете, мировые продажи электромобилей в 2020 году выросли на 39%, достигнув 3,1 единиц. Показательно, что рост спроса на электрокары соседствовал со снижением продаж в целом по рынку легковых автомобилей, который в прошлом году сократился на 14%.
Иными словами, все больше людей вместо авто с ДВС выбирают электромобиль.
По прогнозу Canalys, количество ежегодно продаваемых электромобилей вырастет до 30 млн штук в 2028 году, а к 2030 году они будут составлять почти половину всех продаж легковых автомобилей в мире.
Эксперты агентства полагают, что росту сегмента электрокаров в 2021 году ничуть не помешают экономически неблагоприятные условия, вызванные пандемией COVID-19. В 2020 году электрокары составили почти 5% всех продаж новых автомобилей, а в нынешнем году их доля вырастет до 7%, что означает рост на 66% по отношению к 2020-му и преодолению отметки 5 млн проданных единиц за год.
Впрочем, пока спрос на электрокары неравномерен. К примеру, в Европе и Китае в 2020 году было продано около 1,3 млн электромобилей, что в четыре раза превышает объем продаж электромобилей в США. В агентстве отмечают, что в США, несмотря на присутствие здесь компании Tesla, на долю электрокаров приходится всего 2,4% от общего объема продаж легковых автомобилей. В Canalys полагают, что даже дополнительные преференции со стороны правительства США не изменят ситуацию в одночасье.
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