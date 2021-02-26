0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 64 0

К 2028 году мировые продажи электромобилей вырастут до 30 млн шт. в год

К 2028 году мировые продажи электромобилей вырастут до 30 млн шт. в год

Аналитическое агентство Canalys опубликовало отчет по мировым продажам электрокаров в 2020 году и спрогнозировало дальнейший рост их доли до 50% в ближайшие десять лет.

Как отмечается в отчете, мировые продажи электромобилей в 2020 году выросли на 39%, достигнув 3,1 единиц. Показательно, что рост спроса на электрокары соседствовал со снижением продаж в целом по рынку легковых автомобилей, который в прошлом году сократился на 14%.

Иными словами, все больше людей вместо авто с ДВС выбирают электромобиль.

По прогнозу Canalys, количество ежегодно продаваемых электромобилей вырастет до 30 млн штук в 2028 году, а к 2030 году они будут составлять почти половину всех продаж легковых автомобилей в мире.

Эксперты агентства полагают, что росту сегмента электрокаров в 2021 году ничуть не помешают экономически неблагоприятные условия, вызванные пандемией COVID-19. В 2020 году электрокары составили почти 5% всех продаж новых автомобилей, а в нынешнем году их доля вырастет до 7%, что означает рост на 66% по отношению к 2020-му и преодолению отметки 5 млн проданных единиц за год.

Впрочем, пока спрос на электрокары неравномерен. К примеру, в Европе и Китае в 2020 году было продано около 1,3 млн электромобилей, что в четыре раза превышает объем продаж электромобилей в США. В агентстве отмечают, что в США, несмотря на присутствие здесь компании Tesla, на долю электрокаров приходится всего 2,4% от общего объема продаж легковых автомобилей. В Canalys полагают, что даже дополнительные преференции со стороны правительства США не изменят ситуацию в одночасье.

По материалам Фокус
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.