США вводят санкции против Коломойского

Соединенные Штаты вводят санкции против олигарха Игоря Коломойского. Его обвиняют в коррупционных преступлениях.

Об этом сообщает Государственный департамент США.

«Я объявляю о внесении в санкционный список олигарха и бывшего государственного чиновника Украины Игоря Коломойского за его причастность к коррупции», — говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Отмечается, что во время губернаторства Коломойского в Днепропетровской области с 2014 по 2015 год он был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру общества в демократические институты правительства и общественные процессы.

«Такое решение основано на действиях, совершенных Коломойским во время его пребывания на (политической — ред.) должности, я также хочу выразить обеспокоенность его усилиями по подрыву демократических процессов в Украине», — отметил госсек.

Он добавил, что действия Коломойского представляют серьезную угрозу для будущего Украины.