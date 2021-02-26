США вводят санкции против Коломойского

Соединенные Штаты вводят санкции против олигарха Игоря Коломойского. Его обвиняют в коррупционных преступлениях.
Об этом сообщает Государственный департамент США.
«Я объявляю о внесении в санкционный список олигарха и бывшего государственного чиновника Украины Игоря Коломойского за его причастность к коррупции», — говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.
Отмечается, что во время губернаторства Коломойского в Днепропетровской области с 2014 по 2015 год он был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру общества в демократические институты правительства и общественные процессы.
«Такое решение основано на действиях, совершенных Коломойским во время его пребывания на (политической — ред.) должности, я также хочу выразить обеспокоенность его усилиями по подрыву демократических процессов в Украине», — отметил госсек.
Он добавил, что действия Коломойского представляют серьезную угрозу для будущего Украины.
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