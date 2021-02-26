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ЕС исключил из санкционного списка Арбузова и Табачника

ЕС исключил из санкционного списка Арбузова и Табачника

Совет Европейского союза 4 марта исключил бывшего вице-премьер-министра Украины (2012-2014) Сергея Арбузова и бывшего министра образования (2010-2014) Дмитрия Табачника из списка бывших высокопоставленных украинских чиновников времен президентства Виктора Януковича, к которым ЕС применил санкции в виде блокировки активов ввиду подозрения их в присвоении государственных средств или активов.

Соответствующее решение опубликовано в Официальном журнале ЕС 5 марта. В то же время в отношении экс-министра доходов и сборов (2012-2014) Александра Клименко санкции продлены на полгода — до 6 сентября, а против всех остальных семерых фигурантов, остающихся в списке, — на год до 6 марта 2022 года.

Среди них — экс-президент Виктор Янукович, его сын Александр, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, его бывший заместитель Виктор Ратушняк, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, а также бизнесмен Сергей Курченко.

Отметим, что впервые решение заморозить активы бывших украинских чиновников было принято ЕС 5 марта 2014 года, с тех пор оно регулярно продлевалось. Сейчас срок действия санкций должен был завершиться 6 марта, если бы их не продлили.

Изначально в списке было 18 человек, часть из которых со временем из него была исключена. Кроме Арбузова и Табачника, ранее санкции сняли с экс-премьера Николая Азарова и его сына Алексея, экс-главы администрации президента Андрея Клюева и его брата Сергея, экс-главы Службы безопасности Украины Александра Якименко, экс-замглавы АП Андрея Портнова, экс-министра юстиции Елены Лукаш, экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой, а также советника Януковича Игоря Калинина.

Кроме того, санкции были наложены на другого сына экс-президента — Виктора Януковича-младшего, который погиб в марте 2015 года, провалившись под лед на российском озере Байкал.

Против Захарченко и Якименко санкции ввела и сама Украина: соответствующее решение 26 февраля принял Совет нацбезопасности и обороны, а 27 февраля его ввел в действие президент Владимир Зеленский. Кроме них, в этом санкционном списке еще восемь представителей высшего офицерского состава украинских силовых структур, перешедших на сторону России при оккупации Крыма в 2014 году или переехавших после Майдана в РФ.

По материалам Дело
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