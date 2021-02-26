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Количество женщин в IT выросло в 3 раза за 9 лет

Количество женщин в IT выросло в 3 раза за 9 лет

Доля женщин в украинском ІТ увеличилась в 3 раза за 9 лет. Если в начале 2012 года в этой сфере женщин было около 7%, то в 2021 — более 22%. Количество специалисток в ІТ-индустрии в среднем растет на 15% ежегодно.

Об этом говорят данные исследования GlobalLogic.

Какие должности занимают женщины:

  • специалистки в Украине занимают 40% всех нетехнических позиций;
  • это маркетологи, менеджеры, дизайнеры, бизнес-аналитики, технические переводчицы и т.д.;
  • среди всех тестировщиков в Украине женщины составляют 33%, а среди разработчиков индустрии — 8%. Такой же процент разработчиц в мире;
  • 47% женщин в украинском ІT сотрудничают с сервисными компаниями.

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Количество технических специалисток за 3 года выросло на 12% и составляет 45%, то есть почти половина всех женщин индустрии.

Количество женщин в технической сфере растет в том числе благодаря внедрению практик разнообразия. Компании все больше уделяют внимание вопросам экологического, социального и корпоративного развития (ESG).

Справка Finance.ua:

  • Правительство приняло распоряжение об установлении квоты на иммиграцию в Украину иностранных ІT -специалистов в 2021 году. По инициативе Минцифры 5000 иностранных IT-специалистов смогут трудоустроиться в Украине.
  • В ближайшие годы число выпускников-бакалавров IT-специальностей в украинских вузах вырастет – в 2024 году диплом бакалавра получат более 20 тысяч человек в сфере IT, это на 23% больше, чем в 2020 году.
  • В 2020 году количество заявок на IT-специальности достигло рекордных 138 тысяч, что на 20% больше, чем 2 года назад.

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По материалам Finance.UA
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