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Как изменились зарплаты украинцев с 1995 года

Как изменились зарплаты украинцев с 1995 года

Среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составила 11 591 гривну. Это в 159 раз больше, чем в 1995 году (73 гривны).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Госстат приводит данные по зарплате с 1995 года. Однако поскольку гривна была введена только в 1996 году, корректно сравнить зарплату в долларах можно только с этого года.

Расчеты показывают, что средняя зарплата украинцев (в долларах) за последние 25 лет (1996−2020 гг.) выросла в 6,2 раза — с 69 до 430 долларов.

Напомним, согласно рейтингу Международной организации труда, в который вошли 160 стран, на первом месте по уровню зарплат оказалась Швейцария. Средняя зарплата в этой стране составляет 5,4 тыс. долларов. США вошла в топ-10 стран с зарплатой в 2,8 тыс. долларов.

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Германия оказалась на 16 месте по уровню зарплат в мире. Средняя зарплата в стране — 2,4 тыс. долларов. Италия заняла 30 место в рейтинге стран со средней зарплатой 1,8 тыс. долларов. Польша, куда украинцы чаще всего едут на заработки, заняла 58 место с уровнем средней зарплаты в 765 долларов. Россия разместилась на 67 месте — 636 долларов в месяц, а Беларусь на 101 месте — 346 долларов.

Место Украины в рейтинге зарплат — под номером 127. Средняя зарплата здесь равна 194 долларам.

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По материалам Finance.UA
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