Uber создала компанию для производства роботов-курьеров

В сети появилась информация о том, что компания Uber выделит подразделение, занимающееся производством роботов-курьеров, в отдельное предприятие.

Называться вновь созданная компания будет Serve Robotics, сообщает TechCrunch. Уже известно, что стартап прямо сейчас занят привлечением финансов в первом раунде инвестций. При этом представители компании отказались давать какие-либо детальные данные.

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Сообщается, что штат Serve Robotics состоит из 60 человек. Штаб-квартира стартапа расположена в Сан-Франциско, но также есть офисы в Лос-Анджелесе и Ванкувере. Ожидается, что в конечном итоге парк роботов будет увеличен с нескольких десятков до десятков тысяч.



Фото: techcrunch.com

Отметим, что пандемия COVID-19 заставила Uber снизить фокус на некоторых своих проектах. Так, например, компания уже отказалась от создания беспилотных автомобилей и аэротакси.



Фото: techcrunch.com