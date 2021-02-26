Uber создала компанию для производства роботов-курьеров

В сети появилась информация о том, что компания Uber выделит подразделение, занимающееся производством роботов-курьеров, в отдельное предприятие.
Называться вновь созданная компания будет Serve Robotics, сообщает TechCrunch. Уже известно, что стартап прямо сейчас занят привлечением финансов в первом раунде инвестций. При этом представители компании отказались давать какие-либо детальные данные.
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Сообщается, что штат Serve Robotics состоит из 60 человек. Штаб-квартира стартапа расположена в Сан-Франциско, но также есть офисы в Лос-Анджелесе и Ванкувере. Ожидается, что в конечном итоге парк роботов будет увеличен с нескольких десятков до десятков тысяч.
Фото: techcrunch.com
Отметим, что пандемия COVID-19 заставила Uber снизить фокус на некоторых своих проектах. Так, например, компания уже отказалась от создания беспилотных автомобилей и аэротакси.
Фото: techcrunch.com
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