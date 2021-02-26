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Когда восстановится туризм после пандемии: НБУ дал прогноз на ближайшие два года

Когда восстановится туризм после пандемии: НБУ дал прогноз на ближайшие два года

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост расходов украинцев за границей в 2021 году. Докризисный уровень будет достигнут в 2022 году.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий на брифинге, который транслировался на Youtube.

“Мы ожидаем в 2021 году импорта путешествий почти до 6 млрд долларов по сравнению с 4,7 млрд долларов в 2020 году”, – сказал он.

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Согласно прогнозу НБУ, показатель достигнет докризисного уровня в 2022 году.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост переводов трудовых мигрантов в Украину в 2021 году на 8% до 13 млрд долларов. Это произойдет в первую очередь за счет восстановления экономики стран, где работают трудовые мигранты, а также упрощение условий пересечения границ после смягчения карантина.

Отметим, объем импорта услуг по статье “Путешествия” за январь-сентябрь 2020 года составил 3,769 млрд долларов. Это в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (6,548 млрд долларов).

По материалам РБК-Украина
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