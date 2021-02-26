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Что будет с курсом гривны в 2021 году: НБУ дал прогноз

Что будет с курсом гривны в 2021 году: НБУ дал прогноз

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует приток иностранного капитала в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2021 году. Однако он будет меньше, чем в 2019 году, когда это привело к резкому укреплению гривны.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий на брифинге.

Как отметил Гелетий, в конце прошлого года иностранные инвесторы восстановили интерес к развивающимся рынкам, в том числе и Украины.

“Это связано как с низкими ставками финансовых инструментов в мире, так и с оптимизмом инвесторов в отношении преодоления пандемии”, – сказал он.

По его словам, в начале 2021 года нерезиденты активно покупали гривневые облигации Украины. Однако в последние недели приток сократился, что связано с ростом доходности облигаций по всему миру, а также с отношениями Украины с МВФ.

“Сейчас мы не ожидаем повторения такого приплыва капитала от нерезидентов, который наблюдался в 2019 году. Однако потенциал для роста с текущих уровней, безусловно, есть”, – сказал он.

Напомним, официальный курс доллара к гривне, ежедневно устанавливаемый НБУ, за 2020 год вырос на 19,4% до 28,27 гривен за доллар (по сравнению с 23,68 на 31 декабря 2019 года). Среднегодовое значение составило 26,95 грн/доллар.

Напомним, курс доллара рекордно снизился в течение 2019 года – с 27,68 гривен до 23,68 грн/доллар. Одной из основных причин стал приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины. Нерезиденты вложили в облигации более 4 млрд долларов, конвертировав их в гривны.

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По материалам РБК-Украина
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