Как заключать сделки с земельными участками

С приближением даты открытия в Украине рынка земли все более актуальными становятся вопросы заключения сделок по земельным участкам. По законодательству, сделкой (соглашением) является действие лица, направленное на приобретение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Об этом пишет Министерство юстиции.

Наиболее популярны сделки, связанные с приобретением прав на земельный участок:

1). Договор дарения. По нему одна сторона (даритель) передает или обязуется передать в будущем другой стороне (одаряемому) безвозмездно земельный участок в собственность. В результате заключения договора дарения право собственности на земельный участок дарителя прекращается и возникает у одаряемого. При этом последний не совершает какие-либо действия в интересах дарителя.

2). Договор купли-продажи. По нему одна сторона (продавец) передает или обязуется передать земельный участок в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель принимает или обязуется принять земельный участок и уплатить за него определенную денежную сумму. Право покупать и продавать земельные участки сельскохозяйственного назначения граждане Украины получат только с 1 июля 2021 года – с открытием в Украине рынка земли.

3). Договор пользования:

договор аренды земли, по которому арендодатель обязан за плату передать арендатору земельный участок во владение и пользование на определенный срок, а арендатор обязан использовать земельный участок по условиям договора и требованиям земельного законодательства;

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