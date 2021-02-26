Как заключать сделки с земельными участками

С приближением даты открытия в Украине рынка земли все более актуальными становятся вопросы заключения сделок по земельным участкам. По законодательству, сделкой (соглашением) является действие лица, направленное на приобретение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Об этом пишет Министерство юстиции.
Наиболее популярны сделки, связанные с приобретением прав на земельный участок:
1). Договор дарения. По нему одна сторона (даритель) передает или обязуется передать в будущем другой стороне (одаряемому) безвозмездно земельный участок в собственность. В результате заключения договора дарения право собственности на земельный участок дарителя прекращается и возникает у одаряемого. При этом последний не совершает какие-либо действия в интересах дарителя.
2). Договор купли-продажи. По нему одна сторона (продавец) передает или обязуется передать земельный участок в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель принимает или обязуется принять земельный участок и уплатить за него определенную денежную сумму. Право покупать и продавать земельные участки сельскохозяйственного назначения граждане Украины получат только с 1 июля 2021 года – с открытием в Украине рынка земли.
3). Договор пользования:
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