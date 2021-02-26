В Австралии запустили продажу билетов на «таинственные рейсы»

Авиаперевозчик Qantas запустит несколько «таинственных» рейсов, чтобы стимулировать полеты внутри страны, поскольку жители Австралии не могут выезжать за границу из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, пишет vc.ru со ссылкой на CNN.

Пассажиры не будут знать, куда прилетят, вплоть до самой посадки. При этом маршрут полета можно будет отслеживать на экранах, встроенных в спинки сидений – так пассажиры смогут предположить, куда направляются.

Билеты поступят в продажу 4 марта. Вылеты запланированы из Брисбена, Сиднея и Мельбурна – 27 марта, 18 апреля и 1 мая. Билеты эконом-класса стоят $577, а билеты бизнес-класса – $1220.

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Полет пройдет на малой высоте над несколькими памятниками. Пассажиры будут вылетать около семи утра, а вернутся вечером. При бронировании билета путешественники увидят подсказки, которые помогут собрать соответствующий багаж.

Например, рейсы из Брисбена подойдут тем, кто любит загородное гостеприимство, изысканные блюда и вино, а также отдых на свежем воздухе. Рейсы из Сиднея понравятся тем, кто любит «обедать на пляже», а из Мельбурна – любителям отдыха на природе, изысканной кухни и местных фермерских рынков.

В Австралии введен запрет на поездки за границу – тем, кто хочет покинуть страну, нужно получить разрешение от Министерства внутренних дел, пишет издание. Qantas планирует возобновить международные полеты до конца октября 2021 года.