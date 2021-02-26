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Lufthansa объявила о рекордных убытках

Lufthansa объявила о рекордных убытках

Крупнейший авиаконцерн Германии Lufthansa Group в связи с коронокризисом понес в 2020 году рекордные убытки в размере 6,7 млрд евро.

Об этом говорится в отчете компании, обнародованном в четверг, 4 марта.

Отмечено, что в 2019 году прибыль авиаконцерна после уплаты всех налогов составила 1,2 млрд евро. Однако в 2020 году экономические и социальные последствия пандемии коронавируса привели к большим потерям, размер которых превысил 6,7 млрд евро. При этом глава Lufthansa Карстен Шпор отметил, что 2021 год также станет достаточно сложным для концерна. Он прогнозирует, что объем перевозок Lufthansa составит лишь 40−50% от докризисного уровня 2019 года. Ранее компания планировала довести этот показатель до 60%.

Однако Шпор выразил надежду, что в текущем году убытки Lufthansa будут значительно меньше и авиакомпании не придется в полной мере использовать выделенную ей государственную помощь в размере 9 млрд евро.

«С лета мы ожидаем увеличения спроса, как только ограничительные меры на поездки будут сняты в связи с дальнейшим распространением тестов и вакцин», — подытожил он.

В этом случае в краткосрочной перспективе Lufthansa сможет увеличить объем авиаперевозок до 70% от докризисного уровня.

Напомним, в 2020 году Lufthansa сократила свой персонал на 20 тысяч человек. Также было продано подразделение LSG, которое занимается бортовым питанием и в котором работают 7,5 тыс. человек.

По материалам Корреспондент.net
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