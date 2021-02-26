Налог на роскошные авто: сколько заплатили украинцы в бюджеты в 2020 году

Украинцы заплатили 202 миллиона гривен транспортного налога за ценные автомобили в 2020 году.

Об этом пишет Экономическая правда.

Ставка налога составляет 25 тыс. грн за автомобиль. Однако поступления от него в местные бюджеты являются мизерными и не превышают нескольких десятых процента от всех общин.

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Третий год подряд поступления от налога сокращаются. Как свидетельствуют данные Государственной налоговой службы, полученные ЭП, в 2018 году объем средств, перечисленных для уплаты транспортного налога, достигал 315 млн грн, а по итогам 2020 года — лишь 202 млн грн.

Во-первых, это связано с тем, что сокращается и сам перечень авто, с которых нужно платить налог. Во-вторых, уменьшение поступлений от транспортного налога связано еще и со снижением платежеспособности. Так, в 2017—2018 годах налог взимался с авто, купленных еще до кризиса 2014 года.



Инфографика: Экономическая правда

После 2014 года украинцы стали покупать меньше автомобилей, в том числе и люксовых, поэтому и поступления сократились.

В 2013 году в Украине зарегистрировали всего 213 тыс. новых легковых авто, в то время как в 2019—2020 годах ежегодно регистрировали менее 90 тыс.

По данным Государственной налоговой службы, в прошлом году больше всего сократили отчисления именно физические лица — на 46%, по сравнению с пиковым 2018 годом, тогда как по юридическим лицам падение составляло лишь 21%.

Тенденция к уменьшению поступлений от транспортного налога, скорее всего, продолжится и в 2021 году. В этом году перечень автомобилей, с которых нужно платить налог, сократился до 172 моделей — это вдвое меньше, чем в 2019 году. Это уменьшает и число плательщиков «налога на роскошь», которых среди граждан в 2020 году было лишь 2962 человека.