Украина возобновила экспорт электроэнергии в страны ЕС

Украина возобновила экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза (ЕС).

Как передает Укринформ, об этом сообщил председатель парламентского комитета энергетики и ЖКХ Андрей Герус в Телеграме.

По словам Геруса, по состоянию на 16:00 2 марта 2021 года экспорт в Польшу составлял 210 МВт, экспорт в Венгрию — 486 МВт, а экспорт в Румынию — 93 МВт.

Совокупный экспорт составил 789 МВт.

Как сообщал Укринформ, за 2020 год больше всего электроэнергии экспортировали в Венгрию — 2 110,4 млн кВт∙ч (44,4% от общего объема), Польшу — 1 484,1 млн кВт∙ч (31,2%) и Румынию — 868,3 млн кВт∙ч (18,3%). Меньше всего в 2020 году экспортировали в Словакию — 41,3 млн кВт∙ч (0,9%).

В период значительного похолодания в январе-феврале 2021 года в Украине были остановлены в аварийном режиме ряд энергоблоков тепловой генерации. В результате экспорт энергии прекратился.