0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 109 0

Минфин понизил ставку 3-мес. ОВГЗ

Минфин понизил ставку 3-мес. ОВГЗ

Министерство финансов Украины на аукционах во вторник уже традиционно ограничило предложение 6-мес., 12-мес. и 16-мес. облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) соответственно 0,5 млрд грн, 2 млрд грн и 1,5 млрд грн, что позволило понизить ставки отсечения по 6-мес. бумагам на 0,65 процентных пунктов (п.п.), а по 12-мес. и 16-мес. — на 0,1 п.п.

Как говорится в информации на сайте министерства, новая ставка отсечения 3-мес. ОВГЗ составила 8,5%, 12-мес. — 10,75% и 16-мес. — 11,05%.

Ставки по 2-м и 3-летним остались на прежнем уровне — соответственно 11,8% и 12,05%.

Наибольший спрос в эту неделю был на 12-мес. бумаги — 4,71 млрд грн (здесь и далее — по номиналу) по сравнению с 3,34 млрд грн неделю назад, тогда как на 16-мес. он снизился с 3,73 млрд грн до 2,06 млрд грн, однако этого хватило, чтобы полностью разместить выставленные объемы.

По 2-летним бумагам спрос вырос с прошлой недели: с 1,88 млрд грн до 2,25 млрд грн, а по 3-летним снизился с 1,29 млрд грн до 0,8 млрд грн.

Минфин отклонил 3 из 27 заявок на 125 млн грн на покупку 2-летних бумаг по 11,9% и 2 из 20 заявок на 175 млн грн на покупку 3-летних бумаг по 12,15%.

В целом Минфину удалось привлечь на этих аукционах 6,92 млрд грн по сравнению с 7,11 млрд грн неделей ранее.

По материалам Hubs
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.