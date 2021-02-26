0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 24 0

Зарплату мобильных бригад привяжут к числу вакцинаций: 25 грн за первую прививку

Зарплату мобильных бригад привяжут к числу вакцинаций: 25 грн за первую прививку

Национальная служба здоровья Украины сообщила, что зарплату мобильных бригад привяжут к числу вакцинаций. За первую прививку будут платить 25 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

Указано, что ведомство обнародовало объявление о заключении договоров по направлению вакцинация против COVID-19. НСЗУ будет заключать договоры по этому пакету с медучреждениями, которые будут в списке, определенном руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации госуровня из-за распространения COVID-19.

Отмечается, что на первом этапе вакцинации в этих заведениях будут сформированы мобильные команды.

В первый месяц работы команды на одну мобильную команду НСЗУ будет выплачивать 8 тысяч гривен.

«Далее оплату поставщики услуг будут получать по результатам работы. То есть за фактическое количество провакцинированных человек: 25 грн за первую дозу вводимой вакцины и 60 грн за вторую. Информацию о проделанной вакцинации предоставители будут вносить в электронную систему здравоохранения, и только на основании этой информации НСЗУ осуществлять оплату за фактически предоставленные услуги», — сказано в сообщении.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.