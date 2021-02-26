Женщины в Украине зарабатывают меньше мужчин

Среднемесячная зарплата женщин в IV квартале 2020 года составляет 11 558 грн. Зарплата женщин составляет 81,4% от зарплаты мужчин (14 203 грн).

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, процентное соотношение зарплат женщин к зарплатам мужчин стало расти. Данные предыдущих кварталов свидетельствуют, что:

в III квартале 2020 года зарплата женщин была 10 409 грн или 78,0% от зарплаты мужчин (13 338 грн).

во II квартале 2020 года 9740 грн или 80,1% от зарплаты мужчин (12 159 грн).

в I квартале 2020 года 9785 грн или 78,7% от зарплаты мужчин (12 438 грн),

в IV квартале 2019 года – 9935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн).

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2020 года составила 14 179 гривен. Это на 15,6% (на 1 915 гривен) больше по сравнению с декабрем прошлого года (12 264 грн).

Напомним, Украина возглавила рейтинг стран с самым большим ростом минималки. Аналитики Picodi.com отследили, как изменилась минимальная зарплата в 2021 году в нескольких десятках стран мира и хватит ли этих денег, чтобы удовлетворить минимальные потребности.

В исследовании участвовали 56 стран, в которых существует установленная правительством минимальная заработная плата. В некоторых странах минимальная оплата труда не подлежит налогообложению (Филиппины, Гонконг). Однако в большинстве стран разница между «чистой» и «грязной» зарплатами составляет от пары до нескольких десятков процентов.

Справка Finance.ua:

За год доходы украинцев увеличились на 10,1%, учитывая, что средняя заработная плата в 2,8 раз превышает минимальную. Что касается мирового рейтинга, то Украина занимает 127 место по уровню средней зарплаты.

На доходы существенно влияет род деятельности украинцев. Так, программисты в среднем зарабатывают 26,6 тыс. гривен, что является наивысшим уровнем оплаты труда. В то же время, врачи получают до 10 тыс. гривен, а педагоги лишь 6,5 тыс. гривен. Зарплаты этих двух профессий гораздо ниже, чем в Европе.