Женщины в Украине зарабатывают меньше мужчин

Среднемесячная зарплата женщин в IV квартале 2020 года составляет 11 558 грн. Зарплата женщин составляет 81,4% от зарплаты мужчин (14 203 грн).
Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, процентное соотношение зарплат женщин к зарплатам мужчин стало расти. Данные предыдущих кварталов свидетельствуют, что:
Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2020 года составила 14 179 гривен. Это на 15,6% (на 1 915 гривен) больше по сравнению с декабрем прошлого года (12 264 грн).
Напомним, Украина возглавила рейтинг стран с самым большим ростом минималки. Аналитики Picodi.com отследили, как изменилась минимальная зарплата в 2021 году в нескольких десятках стран мира и хватит ли этих денег, чтобы удовлетворить минимальные потребности.
В исследовании участвовали 56 стран, в которых существует установленная правительством минимальная заработная плата. В некоторых странах минимальная оплата труда не подлежит налогообложению (Филиппины, Гонконг). Однако в большинстве стран разница между «чистой» и «грязной» зарплатами составляет от пары до нескольких десятков процентов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Карантин в Украине: Шмыгаль объяснил, почему не закрыли «Буковель»Вчера, 09:28 - 2253 17
Коболев предлагает перенести новые тарифы на газ, чтобы украинцы увидели рыночные ценыВчера, 12:00 - 26426 13
Польша планирует запустить первый атомный энергоблок в 2033 годуВчера, 05:45 - 1034 12
Депутаты и инвесторы призвали власти решить проблемы «зеленой» энергетикиВчера, 16:20 - 876 11
Степанов обещает минимальную зарплату для врачей от 23 тысяч гривенВчера, 11:14 - 738 11
Денежные переводы украинцев проверят: что изменитсяВчера, 21:04 - 43664 4
Коболев предлагает перенести новые тарифы на газ, чтобы украинцы увидели рыночные ценыВчера, 12:00 - 26426 13
Ответственность за отсутствие специального знака страхового полиса на автоВчера, 20:04 - 4904 2
Bitcoin может взлететь до миллиона долларов — прогнозВчера, 19:48 - 2865 4
Каждый украинец имеет право на 2 га бесплатной землиВчера, 16:02 - 2477 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 659 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1149
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 2325
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1997 9
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1830 5