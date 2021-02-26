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Президент Евросовета назвал условия для улучшения бизнеса и инвестиций в Украине

Президент Евросовета назвал условия для улучшения бизнеса и инвестиций в Украине

В ходе совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции на КПВВ «Счастье» на Донбассе глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что Украине нужно много сделать именно для судебной реформы и борьбы с коррупцией.

«Украинские граждане заслуживают судебную систему, которая будет уважать власть права, бороться за лучшие интересы и демонстрировать, что нет безнаказанности для преступлений. Это главные условия, которые обеспечивают, чтобы украинский народ построил институты власти. Это имеет наибольшее значение, чтобы улучшить условия для бизнеса и инвестиций в Украине», — сказал он.

Также Шарль Мишель добавил, что Украина привержена борьбе с коррупцией. Поэтому Европейский Союз поддерживает судебную реформу и готов в дальнейшем оказывать финансовую и консультационную поддержку на этом пути.

Накануне Владимир Зеленский анонсировал реформу правосудия. Среди прочего, она предусматривает создание суда присяжных. Сейчас готовы уже два законопроекта, которые дадут старт его работе.

Справка Finance.ua:

  • Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Нацбанком, в феврале подскочил до 48,8 с 37,6 в январе, и это лучший результат с октября 2020 года.
  • Институт местного бизнес-омбудсмена планируют ввести в каждом регионе. Кроме этого, хотят создать информационные, инкубационные, акселерационные центры поддержки бизнеса.

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По материалам Факты и комментарии
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