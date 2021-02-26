Президент Евросовета назвал условия для улучшения бизнеса и инвестиций в Украине

В ходе совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции на КПВВ «Счастье» на Донбассе глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что Украине нужно много сделать именно для судебной реформы и борьбы с коррупцией.
«Украинские граждане заслуживают судебную систему, которая будет уважать власть права, бороться за лучшие интересы и демонстрировать, что нет безнаказанности для преступлений. Это главные условия, которые обеспечивают, чтобы украинский народ построил институты власти. Это имеет наибольшее значение, чтобы улучшить условия для бизнеса и инвестиций в Украине», — сказал он.
Также Шарль Мишель добавил, что Украина привержена борьбе с коррупцией. Поэтому Европейский Союз поддерживает судебную реформу и готов в дальнейшем оказывать финансовую и консультационную поддержку на этом пути.
Накануне Владимир Зеленский анонсировал реформу правосудия. Среди прочего, она предусматривает создание суда присяжных. Сейчас готовы уже два законопроекта, которые дадут старт его работе.
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