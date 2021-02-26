Volvo откажется от бензиновых и дизельных автомобилей к 2030 году

Volvo к 2030 году станет полностью электрической компанией: к этому времени шведы уберут со своей модельной линейки автомобили с двигателями внутреннего сгорания, в том числе гибридные машины. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

В ближайшие годы Volvo намерена представить целый ряд автомобилей с гибридными или полностью электрическими силовыми установками. Ближайшая премьера нового электрокара шведской марки состоится во вторник, 2 марта.

В Volvo отметили, что к 2030 году «потребители возьмут электрокары» благодаря расширению инфраструктуры для таких машин, появлению большого количества зарядных станций, а также изменений в законодательстве.

В 2020 году Volvo представила свой первый полностью электрический автомобиль – компактный кроссовер XC40 Recharge. Такая машина укомплектована двумя электромоторами, которые выдают в сумме 408 л.с. и 660 Нм крутящего момента.

Кроссовер способен ускоряться до «сотни» за 4,9 сек., а его максимальная скорость принудительно ограничена 180 км в час. Комплект батарей емкостью 78 кВт-ч позволяет проехать без подзарядки до 400 километров.