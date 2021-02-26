В Украине растут долги по зарплате: ТОП-5 областей и отраслей за январь-2021

В Украине средняя зарплата снизилась до 12 337 грн в январе 2021 года после 14 179 грн в декабре 2020-го. Снижение по сравнению с декабрем составляет 13,8%. Однако, кроме снижения зарплаты, растет и задолженность по ней.
Об этом сообщает сайт «Сегодня».
По данным Госстата, общая задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 февраля 2021 года составляет 2,972 млрд грн.
Читайте также: Средняя зарплата украинцев за год выросла на 15%
На начало февраля основная доля задолженной суммы приходилась на промышленность (74,8%), профессиональную, научную и техническую деятельность (9,2%). Причем более половины долга образовано в Донецкой (21,2%), Харьковской (16,5%) областях и Киеве (14,6%).
В ТОП-5 областей по росту задолженности в январе-2021 попали:
Немного от них отстали Закарпатская — 148,1% (9,4 млн грн) и Одесская — 146,5% (75,3 млн грн) области, а также Киев — 143,0% (434,6 млн грн).
Ровенская — 140,3% (17,5 млн грн), Тернопольская — 135,2% (38,4 млн грн) и Ивано-Франковская — 134,1% (35,8 млн грн) области.
Лучшая ситуация в Кировоградской — 132,4% (13,5 млн грн), Харьковской — 120,7% (49,2 млн грн), Житомирской — 119,8% (14,4 млн грн), Запорожской — 118,7% (88,5 млн грн), Днепропетровской — 114,4% (34,1 млн грн), Киевской — 111,9% (38,3 млн грн), Полтавской — 106,6% (103,8 млн грн) и Сумской 100,4% (312,3 млн грн) областях.
В некоторых областях задолженность по зарплате сокращается: в Донецкой — 97,4% (630,4 млн грн), Николаевской — 95,1% (44,9 млн грн), Волынской — 80,6% (26,5 млн грн), Черкасской — 74,8% (29,9 млн грн), Черниговской — 78,1 (12,7 млн грн) и Луганской 52,7% (29,2 млн грн).
ТОП-5 отраслей по задолженности по видам экономической деятельности в январе-2021:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы будут по-новому оплачивать счета за газВчера, 16:03 - 14633 29
Мошенники из «службы безопасности» monobank заставили женщину добровольно отдать им 94 тыс. грнВчера, 15:30 - 7929 8
В Украине внесли изменения в план вакцинации: Зеленский и чиновники получат прививку от COVID-19 вне очередиВчера, 16:16 - 657 7
Аваков об электроэнергии из РФ: Лучше будем кормить своих олигархов, чем российских2 ч. назад - 313 4
Сертификат о вакцинации от COVID создается для безопасных поездок, — ЕК6 ч. назад - 395 4
Украинцы будут по-новому оплачивать счета за газВчера, 16:03 - 14633 29
Платежки за февраль 2021 года «потяжелеют» на 1000 грнВчера, 21:02 - 10539 1
Мошенники из «службы безопасности» monobank заставили женщину добровольно отдать им 94 тыс. грнВчера, 15:30 - 7929 8
Опубликовано изображение возобновленного внедорожника ЛуАЗ-969 (фото)Вчера, 22:21 - 1725
Цены на автогаз в сетях АЗС за месяц выросли на 17%Вчера, 19:20 - 1374
Falcon 9 упала в океан из-за проблемы с двигателем – SpaceXОколо часа назад - 48
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенкаВчера, 11:45 - 262
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 746
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 1795
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1595 3