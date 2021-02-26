В Украине растут долги по зарплате: ТОП-5 областей и отраслей за январь-2021

В Украине средняя зарплата снизилась до 12 337 грн в январе 2021 года после 14 179 грн в декабре 2020-го. Снижение по сравнению с декабрем составляет 13,8%. Однако, кроме снижения зарплаты, растет и задолженность по ней.

Об этом сообщает сайт «Сегодня».

По данным Госстата, общая задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 февраля 2021 года составляет 2,972 млрд грн.

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На начало февраля основная доля задолженной суммы приходилась на промышленность (74,8%), профессиональную, научную и техническую деятельность (9,2%). Причем более половины долга образовано в Донецкой (21,2%), Харьковской (16,5%) областях и Киеве (14,6%).

В ТОП-5 областей по росту задолженности в январе-2021 попали:

Винницкая — 208,4% (23,3 млн грн);

Хмельницкая — 198,2% (15,6 млн грн);

Львовская — 194,4% (107,9 млн грн);

Черновицкая — 157,3% (1,86 млн грн);

Херсонская — 154,2% (35,3 млн грн).

Немного от них отстали Закарпатская — 148,1% (9,4 млн грн) и Одесская — 146,5% (75,3 млн грн) области, а также Киев — 143,0% (434,6 млн грн).

Ровенская — 140,3% (17,5 млн грн), Тернопольская — 135,2% (38,4 млн грн) и Ивано-Франковская — 134,1% (35,8 млн грн) области.

Лучшая ситуация в Кировоградской — 132,4% (13,5 млн грн), Харьковской — 120,7% (49,2 млн грн), Житомирской — 119,8% (14,4 млн грн), Запорожской — 118,7% (88,5 млн грн), Днепропетровской — 114,4% (34,1 млн грн), Киевской — 111,9% (38,3 млн грн), Полтавской — 106,6% (103,8 млн грн) и Сумской 100,4% (312,3 млн грн) областях.

В некоторых областях задолженность по зарплате сокращается: в Донецкой — 97,4% (630,4 млн грн), Николаевской — 95,1% (44,9 млн грн), Волынской — 80,6% (26,5 млн грн), Черкасской — 74,8% (29,9 млн грн), Черниговской — 78,1 (12,7 млн грн) и Луганской 52,7% (29,2 млн грн).

ТОП-5 отраслей по задолженности по видам экономической деятельности в январе-2021:

строительство 297,2% (76,5 млн грн);

искусство, спорт, развлечения и отдых — 240,8% (1,66 млн грн);

информация и телекоммуникации — 229,4% (10,6 млн грн);

здравоохранение и предоставление социальной помощи 191,2% (53,1 млн грн);

операции с недвижимым имуществом — 160,4% (36,5 млн грн).

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