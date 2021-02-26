Растаможка «еврономера»: от чего будет зависеть стоимость и можно ли это сделать самому

Недавно Верховная Рада приняла за основу законопроект о растаможивании авто на еврономерах. Владельцы автомобилей на европейской регистрации уже выступили против этого документа.

От чего будет зависеть стоимость растаможивания этих машин по новым правилам и можно ли вообще это сделать самому, пишет UBR.

Почему именно «еврономера» против этого законопроекта:

представители организации «АвтоЕвроСила» считают, что принятые в первом чтении законопроекты несправедливые относительно стоимости самого авто, которое необходимо растаможить. Если автомобиль стоит 2 тысячи евро, а плата за растаможивание составит тысячу, и владельцу дорогой машины, скажем, за 50 тысяч, придется раскошелиться на ту же сумму;

законопроект 4643-д имеет две загвоздки: он касается только легковых, полу- и грузовых машин, и не облегчает растаможки для тех, кто мог бы претендовать на льготы, например, участникам АТО , родителям многодетных семей и др.

От чего именно будет зависеть стоимость растаможивания авто на еврономерах:

объема двигателя (сумма ставки рассчитывается умножением показателя на коэффициент);

года выпуска (если от даты ее изготовления прошло меньше 10 лет, то эта ставка не начисляется);

типа двигателя (если авто на дизеле, придется доплатить еще 100 евро).

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Стоимость можно легко проверить самостоятельно с помощью калькулятора на сайте «АвтоЕвроСила». Например, если взять Honda Accord 2006 года выпуска с объемом на 2 тысячи куб. см, то владельцу придется заплатить 775 евро (26,3 тысячи грн). Если у вас Peugeot 206 2008 года на 1 400 куб. см, то растаможка обойдется ровно в те же деньги.

Можно ли растаможить авто самому

Как отмечают некоторые автоюристы и сами брокеры, так как закон еще не принят во втором чтении, о самостоятельной растаможке авто говорить рано.

«Разговоры ходят, но документально это нигде не прописано. Многие владельцы авто на „еврономерах“ хотят, конечно же, сами прийти со стопкой документов, положить их в окошко. Машину растаможено, владельцу дали документы, а он поехал в МРЭО и стал на учет», — отмечает один из брокеров.

По его словам, многие его коллеги останутся без работы, но с бюрократией необходимо что-то делать: относительно дистанционного снятия с учета есть желание, но возможности пока нет.

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