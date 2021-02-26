Растаможка «еврономера»: от чего будет зависеть стоимость и можно ли это сделать самому

Недавно Верховная Рада приняла за основу законопроект о растаможивании авто на еврономерах. Владельцы автомобилей на европейской регистрации уже выступили против этого документа.
От чего будет зависеть стоимость растаможивания этих машин по новым правилам и можно ли вообще это сделать самому, пишет UBR.
Почему именно «еврономера» против этого законопроекта:
От чего именно будет зависеть стоимость растаможивания авто на еврономерах:
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Стоимость можно легко проверить самостоятельно с помощью калькулятора на сайте «АвтоЕвроСила». Например, если взять Honda Accord 2006 года выпуска с объемом на 2 тысячи куб. см, то владельцу придется заплатить 775 евро (26,3 тысячи грн). Если у вас Peugeot 206 2008 года на 1 400 куб. см, то растаможка обойдется ровно в те же деньги.
Можно ли растаможить авто самому
Как отмечают некоторые автоюристы и сами брокеры, так как закон еще не принят во втором чтении, о самостоятельной растаможке авто говорить рано.
«Разговоры ходят, но документально это нигде не прописано. Многие владельцы авто на „еврономерах“ хотят, конечно же, сами прийти со стопкой документов, положить их в окошко. Машину растаможено, владельцу дали документы, а он поехал в МРЭО и стал на учет», — отмечает один из брокеров.
По его словам, многие его коллеги останутся без работы, но с бюрократией необходимо что-то делать: относительно дистанционного снятия с учета есть желание, но возможности пока нет.
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