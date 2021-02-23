Растаможка авто на еврономерах за тысячу евро: юрист рассказал о нюансах законопроекта

Растаможка автомобилей на европейской регистрации будет происходить по новым правилам.

Недавно депутаты приняли в первом чтении соответствующий законопроект №4643-д, согласно которому предлагается изменить формулу расчета акциза и ввести особые правила для тех, кто не растаможил свой автомобиль вовремя.

Речь идет об автомобилях, которые ввезены физическими лицами на таможенную территорию Украины в период с 31 декабря 2020 года и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. Таким образом он охватывает все ввозимые в начале 2021 года «еврономера».

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Юрист Александр Кудрявцев рассказал о нюансах законопроекта.

По его словам, плюс во всей этой ситуации, это то, что власть прилагает усилия для решения вопроса с «еврономерами». Те, кто завез такие автомобили в Украину, получили возможность произвести их легализацию и сделать это на приемлемых условиях.

Среди плюсов эксперт также отметил и то, что не все транспортные средства попадают под льготное растаможивание, так как законопроект распространяется на автомобили, которые не соответствуют экологическим нормам «Евро-2». Это означает, что все остальные транспортные средства права на льготную растаможку не имеют. Впрочем, не обходится и без негативных моментов.

По словам Кудрявцева, 180 дней не хватит на всех, даже если регистрационные органы будут работать круглосуточно в течение семи дней в неделю.

Юрист рассказал и о так называемых «подводных камнях». По его словам, по документам большая часть «еврономеров» не является собственностью украинских водителей. Чаще всего их оформляют на иностранную фирму по месту регистрации в Литве, Латвии и Польше, или на рядового жителя Европейского союза.

Эксперт говорит о том, что украинские водители ездят по доверенности. Теперь же водителям нужно найти владельцев этих автомобилей, не факт, что они согласятся оформлять договор купли-продажи, чтобы передать право собственности на транспортное средство водителю из Украины. Даже если предположить, что водитель из Украины сможет отыскать владельца в Европе, то туда невозможно будет попасть в условиях карантина.

Юрист подчеркнул, что в законопроекте заложено нарушение конституционного принципа равенства украинцев. В завершение он подчеркнул, что некачественные, устаревшие и экологически грязные транспортные средства никуда не исчезнут.