0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 158 0

Растаможка авто на еврономерах за тысячу евро: юрист рассказал о нюансах законопроекта

Растаможка авто на еврономерах за тысячу евро: юрист рассказал о нюансах законопроекта

Растаможка автомобилей на европейской регистрации будет происходить по новым правилам.

Недавно депутаты приняли в первом чтении соответствующий законопроект №4643-д, согласно которому предлагается изменить формулу расчета акциза и ввести особые правила для тех, кто не растаможил свой автомобиль вовремя.

Речь идет об автомобилях, которые ввезены физическими лицами на таможенную территорию Украины в период с 31 декабря 2020 года и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. Таким образом он охватывает все ввозимые в начале 2021 года «еврономера».

Читайте также: За какие машины украинцы должны заплатить «налог на роскошь» в 2021 году

Юрист Александр Кудрявцев рассказал о нюансах законопроекта.

По его словам, плюс во всей этой ситуации, это то, что власть прилагает усилия для решения вопроса с «еврономерами». Те, кто завез такие автомобили в Украину, получили возможность произвести их легализацию и сделать это на приемлемых условиях.

Среди плюсов эксперт также отметил и то, что не все транспортные средства попадают под льготное растаможивание, так как законопроект распространяется на автомобили, которые не соответствуют экологическим нормам «Евро-2». Это означает, что все остальные транспортные средства права на льготную растаможку не имеют. Впрочем, не обходится и без негативных моментов.

По словам Кудрявцева, 180 дней не хватит на всех, даже если регистрационные органы будут работать круглосуточно в течение семи дней в неделю.

Юрист рассказал и о так называемых «подводных камнях». По его словам, по документам большая часть «еврономеров» не является собственностью украинских водителей. Чаще всего их оформляют на иностранную фирму по месту регистрации в Литве, Латвии и Польше, или на рядового жителя Европейского союза.

Эксперт говорит о том, что украинские водители ездят по доверенности. Теперь же водителям нужно найти владельцев этих автомобилей, не факт, что они согласятся оформлять договор купли-продажи, чтобы передать право собственности на транспортное средство водителю из Украины. Даже если предположить, что водитель из Украины сможет отыскать владельца в Европе, то туда невозможно будет попасть в условиях карантина.

Юрист подчеркнул, что в законопроекте заложено нарушение конституционного принципа равенства украинцев. В завершение он подчеркнул, что некачественные, устаревшие и экологически грязные транспортные средства никуда не исчезнут.

Что такое франшиза в автостраховании и как она работает 🚗

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.