Растаможка авто на еврономерах за тысячу евро: юрист рассказал о нюансах законопроекта

Растаможка автомобилей на европейской регистрации будет происходить по новым правилам.
Недавно депутаты приняли в первом чтении соответствующий законопроект №4643-д, согласно которому предлагается изменить формулу расчета акциза и ввести особые правила для тех, кто не растаможил свой автомобиль вовремя.
Речь идет об автомобилях, которые ввезены физическими лицами на таможенную территорию Украины в период с 31 декабря 2020 года и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. Таким образом он охватывает все ввозимые в начале 2021 года «еврономера».
Читайте также: За какие машины украинцы должны заплатить «налог на роскошь» в 2021 году
Юрист Александр Кудрявцев рассказал о нюансах законопроекта.
По его словам, плюс во всей этой ситуации, это то, что власть прилагает усилия для решения вопроса с «еврономерами». Те, кто завез такие автомобили в Украину, получили возможность произвести их легализацию и сделать это на приемлемых условиях.
Среди плюсов эксперт также отметил и то, что не все транспортные средства попадают под льготное растаможивание, так как законопроект распространяется на автомобили, которые не соответствуют экологическим нормам «Евро-2». Это означает, что все остальные транспортные средства права на льготную растаможку не имеют. Впрочем, не обходится и без негативных моментов.
По словам Кудрявцева, 180 дней не хватит на всех, даже если регистрационные органы будут работать круглосуточно в течение семи дней в неделю.
Юрист рассказал и о так называемых «подводных камнях». По его словам, по документам большая часть «еврономеров» не является собственностью украинских водителей. Чаще всего их оформляют на иностранную фирму по месту регистрации в Литве, Латвии и Польше, или на рядового жителя Европейского союза.
Эксперт говорит о том, что украинские водители ездят по доверенности. Теперь же водителям нужно найти владельцев этих автомобилей, не факт, что они согласятся оформлять договор купли-продажи, чтобы передать право собственности на транспортное средство водителю из Украины. Даже если предположить, что водитель из Украины сможет отыскать владельца в Европе, то туда невозможно будет попасть в условиях карантина.
Юрист подчеркнул, что в законопроекте заложено нарушение конституционного принципа равенства украинцев. В завершение он подчеркнул, что некачественные, устаревшие и экологически грязные транспортные средства никуда не исчезнут.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Средняя зарплата в Украине и в мире — рейтинг7 ч. назад - 2317 10
Дубилет-старший и Яценко вышли из учредителей monobank после подозрения НАБУВчера, 17:30 - 1580 2
Растаможка авто на еврономерах за тысячу евро: юрист рассказал о нюансах законопроектаОколо часа назад - 134 1
Тим Кук обещает совершенно новый iPhone13 ч. назад - 845 1
Защита должников от коллекторов: комитет поддержал законопроектВчера, 13:01 - 388 1
Худший сценарий позади: ВОЗ спрогнозировала, когда закончится пандемия10 ч. назад - 9313
ТОП-5 самых надежных автомобилей на вторичном рынкеВчера, 21:02 - 4651
Средняя зарплата в Украине и в мире — рейтинг7 ч. назад - 2317 10
Будет ли налоговая проверять ФЛП и МСБ в 2021Вчера, 19:03 - 1213
Мораторий на отчуждение имущества прекращает действие: как не потерять свое жильеВчера, 20:00 - 1201
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-19Вчера, 15:10 - 311
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 1320
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1255 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1237 5
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе19.02.2021, 10:04 - 817 3