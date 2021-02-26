Более 600 тысяч потребителей природного газа сменили поставщика за второе полугодие 2020 года — НКРЭКУ

Более 528 тысяч потребителей природного газа сменили поставщика в четвертом квартале 2020 года. В третьем квартале 2020 года таких потребителей было почти 76 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные НКРЭКУ, полученные Радио Свобода в ответ на запрос.

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«Отдельно отмечаем, что информация о количестве бытовых потребителей, которые заключили договоры по поставкам природного газа после 1 августа 2020 года; информация о количестве действующих договоров и информация по областям, которые являются лидерами по количеству заключения новых договоров, в НКРЭКУ отсутствует», — говорится в ответе на запрос Радио Свобода.

Лидерами среди поставщиков природного газа по количеству бытовых потребителей в четвертом квартале 2020 года стали, по данным НКРЭКУ:

ООО «Днепропетровскгаз сбыт» (отчетность конфиденциальная);

«Днепропетровскгаз сбыт» (отчетность конфиденциальная); ООО «Нафтогаз Украины» (более миллиона потребителей);

«Нафтогаз Украины» (более миллиона потребителей); ООО «Харьковгаз сбыт» (отчетность конфиденциальная);

«Харьковгаз сбыт» (отчетность конфиденциальная); ООО «Киевоблгаз сбыт» (отчетность конфиденциальная);

«Киевоблгаз сбыт» (отчетность конфиденциальная); ООО «Львовгаз сбыт» (отчетность конфиденциальная);

«Львовгаз сбыт» (отчетность конфиденциальная); ГП «Киевгазенерджы» (780 тысяч);

ООО «Одессагаз-поставки» (637 тысяч);

«Одессагаз-поставки» (637 тысяч); ООО «Запорожгаз сбыт» (отчетность конфиденциальная);

«Запорожгаз сбыт» (отчетность конфиденциальная); ООО «Винницагаз сбыт» (отчетность конфиденциальная);

«Винницагаз сбыт» (отчетность конфиденциальная); ООО «Ивано-Франковскгаз сбыт» (442 тысячи).

С 1 августа 2020 г. в Украине заработал рынок газа для потребителей. Отныне они могут сменить поставщика газа на того, чья цена кажется им более привлекательной. Только одна компания может поставлять газ по всей стране — это «Газоснабжающая компания «Нафтогаз», входящая в группу «Нафтогаз».

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