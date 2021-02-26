Более 600 тысяч потребителей природного газа сменили поставщика за второе полугодие 2020 года — НКРЭКУ

Более 528 тысяч потребителей природного газа сменили поставщика в четвертом квартале 2020 года. В третьем квартале 2020 года таких потребителей было почти 76 тысяч.
Об этом свидетельствуют данные НКРЭКУ, полученные Радио Свобода в ответ на запрос.
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«Отдельно отмечаем, что информация о количестве бытовых потребителей, которые заключили договоры по поставкам природного газа после 1 августа 2020 года; информация о количестве действующих договоров и информация по областям, которые являются лидерами по количеству заключения новых договоров, в НКРЭКУ отсутствует», — говорится в ответе на запрос Радио Свобода.
Лидерами среди поставщиков природного газа по количеству бытовых потребителей в четвертом квартале 2020 года стали, по данным НКРЭКУ:
С 1 августа 2020 г. в Украине заработал рынок газа для потребителей. Отныне они могут сменить поставщика газа на того, чья цена кажется им более привлекательной. Только одна компания может поставлять газ по всей стране — это «Газоснабжающая компания «Нафтогаз», входящая в группу «Нафтогаз».
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