За 2020 количество долгов за коммуналку выросло на 50%

342 232 производства открыто в отношении украинцев, которые не оплатили коммунальные услуги в 2020 году. Это на 50% больше, чем в 2019. Тогда велось около 227 тысяч производств.
Об этом говорят данные Опендатабот.
По последним данным, в феврале было осуществлено более 359 600 взысканий долгов по коммунальным платежам.
В топе коммунальных предприятий, которым должны украинцы:
Большинство предприятий из топа — это учреждения, поставляющие отопление.
Кого определяют должником? Человек признается должником по оплате коммунальных услуг в судебном порядке, в отношении коммунальных услуг предусмотрено упрощенное производство. Если должник не исполняет приговор суда, он попадает в реестр должников. Это стандартная процедура, которую используют любые взыскатели: коммунальные учреждения, банки, коллекторы.
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«Человеку, который попал в Единый реестр должников, могут заблокировать банковские счета, изъять его имущество, а также ограничить выезд за границу. Однако коммунальные предприятия могут прекратить предоставление услуг должникам еще в досудебном порядке», — комментирует адвокат.
По данным OpenDataBot, в 2020 году украинцы больше всего задолжали за:
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