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За 2020 количество долгов за коммуналку выросло на 50%

За 2020 количество долгов за коммуналку выросло на 50%

342 232 производства открыто в отношении украинцев, которые не оплатили коммунальные услуги в 2020 году. Это на 50% больше, чем в 2019. Тогда велось около 227 тысяч производств.

Об этом говорят данные Опендатабот.

По последним данным, в феврале было осуществлено более 359 600 взысканий долгов по коммунальным платежам.

В топе коммунальных предприятий, которым должны украинцы:

  • КП «Харьковводоканал» — 12 378 долгов;
  • КП «Жилкомсервис» — 11 976 долгов;
  • ПОКВПТГ «Полтаватеплоэнерго» — 9 595 долгов;
  • КП тепловых сетей «Криворожтеплосеть» — 8 591 долгов;
  • КП «Кривбасводоканал» — 7 316 долгов.

Большинство предприятий из топа — это учреждения, поставляющие отопление.

Кого определяют должником? Человек признается должником по оплате коммунальных услуг в судебном порядке, в отношении коммунальных услуг предусмотрено упрощенное производство. Если должник не исполняет приговор суда, он попадает в реестр должников. Это стандартная процедура, которую используют любые взыскатели: коммунальные учреждения, банки, коллекторы.

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«Человеку, который попал в Единый реестр должников, могут заблокировать банковские счета, изъять его имущество, а также ограничить выезд за границу. Однако коммунальные предприятия могут прекратить предоставление услуг должникам еще в досудебном порядке», — комментирует адвокат.

Справка Finance.ua:

По данным OpenDataBot, в 2020 году украинцы больше всего задолжали за:

  • коммунальные услуги. Количество таких должников стало больше на 57 тысяч человек;
  • кредиты. Численность таких неплательщиков выросла на 157 тысяч человек;
  • штрафы по делам об админправонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. Должников стало больше на 96 тысяч человек;
  • штрафы по делам об административных правонарушениях увеличились на 70 тысяч.

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По материалам Finance.UA
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