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Honda и GAC выпустили конкурента Tesla Model 3 (фото)

Honda и GAC выпустили конкурента Tesla Model 3 (фото)

Совместное предприятие Honda и китайский автогигант GAC выводит на рынок новый электрический седан GAC EA6. Новинка появится у дилеров в марте текущего года.

Автомобиль, построенный на платформе модели Aion S, должен составить прямую конкуренцию Tesla Model 3.

Длина GAC EA6 составляет 4800 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1530 мм, колесная база – 2750 мм. Под капотом седана устанавливается 184-сильный электромотор с крутящим моментом 300 Нм. Комплект высокоэффективных аккумуляторов обеспечивает запас хода без подзарядки в 510 км.

В арсенале электромобиля значатся: виртуальная приборная панель, система предотвращения столкновений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, а также ультрасовременный мультимедийный комплекс с большим сенсорным экраном.

По материалам MMR
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