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«Украэрорух» за неполный 2020 год получил миллиард убытков

«Украэрорух» за неполный 2020 год получил миллиард убытков

За три квартала 2020 года государственное предприятие «Украэрорух» отчиталось о чистых убытках на сумму 1,04 млрд грн.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана предприятия за 9 месяцев 2020 года, который проанализировала экспертная организация StateWatch.

По результатам 2019 года «Украэрорух» отчиталось о 1,12 млрд грн убытков. При этом в 2018 году финансовый отчет завершен годовой прибылью в размере 286,1 млн грн.

«Согласно отчету за три квартала 2020 года, убыточный результат в более чем миллиард гривен обусловлен резким уменьшением чистого дохода в связи с мировым кризисом в области авиационного сообщения, вызванным пандемией COVID-19. Соответственно, „Украэрорух“ за три квартала прошлого года получил валовой убыток в сумме 508 млн гривен. Чистый доход от реализации продукции „Украэрорух“ составил 1,111 миллиарда гривен, а себестоимость продукции — 1,619 млрд грн, что на 43% ниже планового», — говорится в сообщении.

Сообщается, что по итогам 3 квартала 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц на предприятии составило 4152 человек — это на 177 меньше аналогичного периода 2019 года.

С 1 января 2020 года предприятием приостановлено большинство выплат персоналу, предусмотренных коллективным договором, о чем также указано в пояснительной записке отчета о выполнении финансового плана предприятия.

«Среднемесячные расходы на оплату труда рядовых работников составили 25,2 тыс. грн, на административно-управленческий персонал — 28,8 тыс. грн, тогда как на директора предприятия — 95,7 тыс. грн. А за 3 квартала 2019 года среднемесячные затраты на директора составляли 78 тыс. грн», — добавляет StateWatch.

Отмечается, что предприятие было вынуждено сократить финансирование большинства проектов капитальных инвестиций. Это обусловлено начислением дебиторской задолженности на сумму 1,3 млрд грн со стороны частной авиакомпании «МАУ», конечным бенефициаром которой является Игорь Коломойский.

Сообщается, что частная авиакомпания прекратила выполнять платежи еще с сентября 2018 года.

По материалам Економічна Правда
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