В JPMorgan порекомендовали инвестировать часть портфеля в Bitcoin

Аналитики JPMorgan порекомендовали своим клиентам переместить 1% инвестиционного портфеля в Bitcoin и другие цифровые активы в качестве хеджирования против акций, облигаций и сырья.
Об этом сообщает Bloomberg.
«Инвесторы могут распределить до 1% своего портфеля в криптовалютах для повышения эффективности с поправкой на риски», — заявили стратеги Джойс Чанг и Эми Хо.
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Согласно отчету аналитической компании Glassnode, в феврале крупные держатели биткоина сократили активы на 140 000 BTC. Они могли зафиксировать прибыль на максимальных уровнях.
Напомним, 23 февраля в JPMorgan призвали забыть о цифровом золоте в пользу финтеха и назвали первую криптовалюту «экономическим аттракционом».
Ранее в JPMorgan выразили готовность поддержать торговлю Bitcoin при наличии спроса со стороны клиентов.
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