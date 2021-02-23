Украинцы из-за карантина все чаще расплачиваются картами

Безналичные операции с использованием платежных карт приобретают все большую популярность среди украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Европейской бизнес-ассоциации.
Согласно информации, обнародованной Национальным банком Украины, в 2020 году объемы безналичных платежей продолжили расти и составили 55% всех расчетных операций (50,3% в 2019 году). Шесть лет назад этот показатель составлял лишь 25%.
Почему так? В определенной степени росту этого показателя в 2020 году способствовало введение карантинных ограничений, которые стимулировали потребителей выбирать онлайн-шопинг и уменьшать количество прямых контактов между людьми, в частности путем использования банковской карты для расчета за покупки в кассах торговых точек.
Интересные цифры:
Что изменилось на рынке электронных платежей. С целью стимулирования развития cashless economy Нацбанк в значительной степени обновил украинское законодательство в сфере осуществления финансового мониторинга, осовременив и гармонизировав его с законодательством ЕС. Благодаря этим мерам использование электронных денег в Украине становится прозрачнее, а все возрастающее количество их пользователей информированы и защищены.
Теперь каждый пользователь электронного кошелька будет идентифицирован и верифицирован банком так же, как и при открытии обычного банковского счета, а переводы с использованием электронных денег должны сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе.
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