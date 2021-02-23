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Средняя зарплата в Украине и в мире — рейтинг

Средняя зарплата в Украине и в мире — рейтинг

За год доходы украинцев увеличились на 10,1%, учитывая, что средняя заработная плата в 2,8 раз превышает минимальную. Что касается мирового рейтинга, то Украина занимает 127 место по уровню средней зарплаты.

Об этом сообщает Первый Деловой.

Отмечается, что на доходы существенно влияет род деятельности украинцев. Так, программисты в среднем зарабатывают 26,6 тыс. гривен, что является наивысшим уровнем оплаты труда. В то же время, врачи получают до 10 тыс. гривен, а педагоги лишь 6,5 тыс. гривен. Зарплаты этих двух профессий гораздо ниже, чем в Европе.

Согласно рейтингу Международной организации труда, в который вошли 160 стран, на первом месте по уровню зарплат оказалась Швейцария. Средняя зарплата в этой стране составляет 5,4 тыс. долларов. США вошла в топ-10 стран с зарплатой в 2,8 тыс. долларов.

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Германия оказалась на 16 месте по уровню зарплат в мире. Средняя зарплата в стране — 2,4 тыс. долларов. Италия заняла 30 место в рейтинге стран со средней зарплатой 1,8 тыс. долларов. Страна, в которую украинцы чаще всего едут на заработки, Польша, заняла 58 место с уровнем средней зарплаты в 765 долларов. Россия расположилась на 67 месте — 636 долларов в месяц, а Беларусь на 101 месте — 346 долларов.

Что касается Украины, то ее место в рейтинге зарплат под номером 127 — средняя зарплата тут равна 194 долларам.

Последние места в рейтинге заняли две страны: Зимбабве с зарплатой в 21 доллар и Малави с зарплатой в 22 доллара.

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По материалам Первый деловой
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