Пенсионеры недополучат по 1200 гривен — СМИ

Из-за переноса Кабмином повышения выплат пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет, они потеряют по 1200 гривен, в то время как через несколько недель запланирован первый перерасчет пенсии.

Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на решение правительства, согласно которому увеличение перенесли с июля на октябрь.

Отмечается, что размер надбавки составит около 400 грн.

Сейчас доплату получают те украинцы, которым исполнилось 80 лет еще в прошлом году или раньше. Они могут рассчитывать на помощь в размере около 500 грн. В Кабинете министров анонсировали постепенное расширение количества украинцев, которые могут претендовать на такую ​​доплату. В 2021-м — для 75+.

К слову, несмотря на перенос доплат, пенсии могут вырасти в марте в рамках другой программы — осовременивания. Она коснется около 8 млн человек, а средний размер надбавки составит 308 грн.

Справка Finance.ua: