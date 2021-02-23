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Объем ВВП Украины в этом году сравняется с показателем 2019 года – эксперт

Объем ВВП Украины в этом году сравняется с показателем 2019 года – эксперт

В текущем году валовой внутренний продукт Украины достигнет почти такого же уровня, как и в 2019 году.

Такое мнение в комментарии Укринформу высказала руководитель аналитической платформы «Vox Ukraine» Илона Сологуб.

«В этом году рост мирового ВВП ожидается на уровне 5,2% (прогноз МВФ), ВВП Украины, по разным оценкам, вырастет на 3−5%. То есть по результатам 2021 года мы выйдем на уровень 2019 года (до $ 153 млрд — ред.). Сильный спрос на украинскую агропродукцию и металлы поддержал нашу экономику — ожидаемое падение ВВП по итогам 2020 года составит около 4% вместо прогнозируемых 7−8%», — рассказала эксперт.

По ее словам, одним из важных факторов, который может поспособствовать экономическому росту Украины, является не только восстановление совокупного спроса, который в определенной степени замедлился из-за пандемии коронавируса, но и продолжение сотрудничества с МВФ, которое является залогом роста инвестиций.

«Украине нужно продолжать сотрудничество с МВФ и другими международными организациями, поскольку в этом году мы должны выплатить почти 600 млрд грн по государственному долгу, что на 200 млрд грн больше, чем в 2020 году. Такое сотрудничество прежде всего означает внедрение необходимых реформ — судебной, продолжение развития рынков газа и земли, поддержка независимости антикоррупционных органов», — подчеркнула Сологуб.

Она подчеркнула, что эти реформы необходимы для привлечения инвестиций в Украину, а инвестиции в свою очередь являются основой устойчивого развития.

По материалам УКРИНФОРМ
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