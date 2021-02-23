В Украине изменилась ситуация на рынке труда

В Украине после завершения локдауна дистанционных вакансий стало меньше. Наученный прошлогодними карантинными мерами рынок труда уже быстро реагирует на изменения и так же быстро адаптируется к ним.
Это может быть связано с восстановлением сравнительно стабильной ситуации в стране в целом — власть вводит адаптивный карантин, а это значит, что бизнесы могут еще активнее восстанавливаться, нанимая работников в оффлайн. Об этом в комментарии Главреду рассказала руководитель направления по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина.
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Так, за две недели до январского локдауна, который длился с 8 по 24 января, спрос на удаленных работников на сайте по поиску работы Jooble увеличился на 40%. Работодатели активно искали кандидатов на позиции репетиторов по иностранным языкам, редакторов текстов, копирайтеров и контент-менеджеров.
На данный аналитики Jooble сообщают об уменьшении количества и изменениях в предложениях среди удаленных вакансий. Самые популярные удаленные вакансии:
Ранее стало известно, что украинцы все чаще ищут работу с ежедневной или еженедельной выплатой заработной платы. Сейчас это один из основных запросов при поиске работы.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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