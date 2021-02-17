В правительстве обещают продажу вакцин «под отпуска» ближе к лету

В правительстве предполагают, что ближе к лету возможна коммерческая продажа вакцин, что создаст возможность для летнего отдыха украинцев за рубежом.
Об этом корреспонденту «Европейской правды» заявил источник в правительстве.
«В первой декаде марта мы получим нашу долю вакцин Pfizer, 150 тысяч вакцин, а до конца марта начнутся поставки вакцины Sinovac, и счет пойдет на миллионы доз», — сказал чиновник.
По словам собеседника ЕП, в течение нынешнего года планируется вакцинировать 16 млн украинцев, а за два года — по меньшей мере 22 млн. Поэтому вакцин, которые Украина получит в течение весны, должно хватить для того, чтобы открыть «коммерческую вакцинацию».
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«До пятой группы планового вакцинирования дойдет во второй половине года, однако чтобы позволить украинцам отдохнуть летом за рубежом, возможна продажа вакцин по себестоимости медицинским центрам, что запустит коммерческие прививки», — сказал собеседник.
По словам источника в правительстве, уже с 1 марта должен заработать единый портал вакцинированных лиц.
«В нем можно встать в очередь и узнать примерное время вашего вакцинирования, а вакцинированные лица получат подтверждение в виде QR-кода, который может стать тем самым паспортом вакцинации, по которому украинцев будут пускать на летний отдых за границу», — сказал собеседник.
В правительстве подчеркивают, что все вакцины, которыми будут вакцинироваться украинцы, сертифицированы в ЕС, а потому украинский паспорт вакцинации может дать возможность отдыха в Евросоюзе. Впрочем, по словам чиновника, подобные консультации с ЕС еще не начались.
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