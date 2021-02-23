0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 46 0

Как считают сумму компенсации за электроотопление

Как считают сумму компенсации за электроотопление

По данным Министерства социальной политики, около 571,6 тыс. украинцев получат компенсацию за электроотопление. Ее средний размер составляет 564 грн.

Как считают сумму компенсации для каждого потребителя, объяснили в пресс-службе поставщика электроэнергии и газа YASNO.

Постановлением Кабмина компенсацию расходов утвердили определенным категориям потребителей электроэнергии:

  • многодетным, приемным семьям и домам семейного типа;
  • гражданам, которые проживают в домах с электрообогревом и ранее имели право на сниженный тариф по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Эти потребители в I квартале 2021 года ежемесячно будут получать выплаты от государства в составе субсидии, а при их отсутствии — средства будут зачисляться на лицевой счет у электропоставщика. Размер компенсации равен разнице стоимости электроэнергии по фиксированной цене 1,68 грн/кВт*ч и сниженному тарифу 0,9 грн/кВт*ч.

Читайте также: В Кабмине подсчитали, сколько украинцам приходится тратить на коммуналку

Например, потребитель с электрообогревом использует 400 кВт·ч в месяц. По сниженному тарифу 0,9 грн/кВт*ч раньше он платил 400*0,9 = 360 грн. По фиксированной цене 1,68 грн/кВт*ч стоимость электроэнергии составляет: 400*1,68 = 672 грн. Компенсация рассчитывается следующим образом: 672 – 360 = 312 грн.

«Для точного расчета суммы компенсации, в зависимости от потребленного объема электроэнергии, клиентам важно своевременно передавать показания счетчика», — советуют аналитики YASNO.

Показатели «с потолка»? От чего зависят ваши счета за отопление 🧐

Украинцы, у которых нет субсидии, увидят компенсацию в счетах за январь, за февраль и за март. В бумажной платежке сумму к оплате уменьшат на размер компенсации. Также ее можно будет увидеть в Личном кабинете после 10 числа.

Тем, кто получает субсидию, компенсацию на электроотопление будут предоставлять в ее составе. Сумму будут определять управления социальной защиты населения в соответствии с Положением о порядке назначения жилищных субсидий с учетом постановления Кабинета Министров «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания».

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.