Налоговая открыла данные о ФЛП с долгами по ЕСВ

В Государственной налоговой службе заявили, что продолжают курс по политике открытости. Сейчас в ведомстве обнародовали новый набор данных в форме открытых данных «Информация о плательщиках, имеющих долг (недоимку) по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».
Об этом сообщила пресс-служба ГНС.
Где найти данные? Эту информацию обнародовали на официальном веб-портале ГНС и на Портале открытых данных Единого государственного веб-портала открытых данных.
Обновление. Периодичность обновления набора данных происходит ежемесячно, о чем указано в Паспорте набора данных.
Набор данных обнародован в машиночитанном формате «csv», как предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 2015 года «Об утверждении Положения о наборах данных, которые подлежат обнародованию в форме открытых данных», с изменениями, а также с кодировкой UTF – 8 в соответствии с Методическими рекомендациями, которые опубликованы в разделе «Инфохаб» Единого государственного веб-портала открытых данных.
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