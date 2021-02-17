Ряд европейских компаний вышли из «Северного потока-2»

Восемнадцать европейских компаний уже вышли из «Северного потока-2» или находятся на стадии выхода из-за предупреждения США о возможности введения новых санкций.
Об этом со ссылкой на отчет Госдепа США для Конгресса сообщает DW во вторник, 23 февраля.
«Это говорит о том, что законодательные цели и наши действия увенчались успехом. Мы продолжаем отслеживать компании, замешанные в потенциально санкционных действиях», — заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.
Как уточняет издание, США пригрозили санкциями против других компаний, но пока они действуют только в отношении российской компании КВТ-РУС, которой принадлежит трубоукладочное судно Фортуна, задействованное в строительстве СП-2.
Проект в основном оставили страховые компании, зарегистрированные в Великобритании. Также прекратили участие поставщик промышленных услуг Bilfinger из Мангейма и мюнхенская страховая компания Munich Re Syndicate Limited. Швейцарская Zurich Insurance Group и парижская Axa Group тоже вышли из проекта.
Напомним, что ранее США подготовили новые санкции против СП-2. Несколько компаний освобождаются от санкций, поскольку сворачивают свою работу над газопроводом, тогда как по другим компаниям могут быть введены новые меры.
Также сообщалось, что в ЕС отказались обсуждать санкции против СП-2. Не следует вводить санкции, которые ударят по Европе и Германии, отметили министры иностранных дел стран Евросоюза.
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