Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света

Исследователям из Пенсильванского университета удалось поднять в воздух две небольшие майларовые пластины и управлять их движением только с помощью света.

Отмечается, что ранее исследователи использовали это физическое явление для полета невидимых аэрозолей и частиц в микрожидких устройствах. Но никто никогда ранее не перемещал предмет, достаточно большой, чтобы его можно было обхватить рукой, и тем более не поднимали ничего, что может нести другие предметы.

Во время эксперимента исследователи разместили тонкие пластины над покрытием из светодиодов, энергия которых нагрела нижнюю часть майлара, двигала частицы воздуха под пластиком и отталкивала пластины от стола. Ученые активировали лампочки и зафиксировали, что майларовые пластины начали подниматься. Более того, при передвижении светового луча они перемещались над покрытием. Благодаря этому эксперименту исследователи надеются разработать систему полета с помощью технологии зависания на свете.