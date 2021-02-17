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Президент одобрил снижение НДС для аграриев до 14%

Президент одобрил снижение НДС для аграриев до 14%

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий снижение ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 14% по операциям по поставке и ввоз на территорию Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Среди такой продукции, в частности: крупный рогатый скот, свиньи, молоко цельное, пшеница и рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, сахарная свекла, семена льна, рапс, подсолнечник и другие масличные культуры.

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«Закон имеет целью обеспечение поддержки сельскохозяйственного товаропроизводства в Украине, привлечение инвестиций в отрасль и повышение конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация норм закона снизит мотивацию налогоплательщиков к оптимизации налоговых обязательств по НДС по операциям с соответствующей продукцией, уменьшит потери бюджета и будет способствовать детенизации в сфере аграрного производства.

По материалам Економічна Правда
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