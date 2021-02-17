«Газпром» резко сократил транзит газа через Украину

Российский «Газпром» с 17 февраля снизил транзит газа через Украину по сравнению с показателями за предыдущие дни февраля. Транспортировка российского газа за 20 февраля упало до 67 млн куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные ООО «Оператор ГТС Украины», передает УНН.
С 17 февраля транзит российского газа через Украину упал ниже 100 млн куб. м, что почти на 20% меньше по сравнению со средним уровнем за предыдущие дни февраля, и показатель продолжал снижаться.
Так, с 1 по 16 февраля транспортировка российского газа по территории Украины колебалась в пределах 115−120 млн куб. м за сутки, тогда как уже 17 февраля — 95,7 млн куб. м, 18 февраля — 88,19 млн куб. м, 19 февраля — 87,2 млн куб. м, 20 февраля — 67 млн куб. м.
По сравнению с показателем неделей ранее, за 14 февраля, когда транзит достигал 119,81 млн куб. м, показатель за 20 февраля в 67 млн куб. м упал на 44%.
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