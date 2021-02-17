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Египет и Израиль хотят построить газопровод и экспортировать на рынки Европы

Египет и Израиль хотят построить газопровод и экспортировать на рынки Европы

Египет и Израиль могут построить подводный газопровод, соединяющий две страны, поскольку они стремятся сотрудничать над экспортом топлива в Европу.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению министерств стран, новый газопровод соединит израильское месторождение Левиафан с заводами сжиженного газа в Египте.

Египет стремится нарастить объемы экспорта сжиженного газа в Европу, где спрос на ресурс растет на фоне постепенного перехода от таких ископаемых видов топлива, как нефть и уголь.

В то же время, новый трубопровод позволит Израилю экспортировать больше газа в Египет. Сейчас мощности трубопровода составляют 7 млрд кубических метров в год.

Стороны достигли соглашения во время визита министра нефти Египта Тарека Эль-Молла в Израиль.

Отмечается, что Египет постепенно увеличивает экспорт из собственных месторождений. В частности, после перерыва в 8 лет возобновил работу второй крупнейший в стране завод сжиженного газа.

По материалам Економічна Правда
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