Сколько платить ЕСВ за наемного работника, работающего неполный рабочий день

В налоговой объяснили, в каком размере уплачивается единый социальный взнос (ЕСВ), если наемный работник работает неполный рабочий день.
Формула расчета ЕСВ. В случае если база начисления единого социального взноса не превышает размера минимальной зарплаты, установленной законом на месяц, за который получен доход, сумма единого социального взноса рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за полученный доход (прибыль), и ставки взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".
А как с неполным рабочим днем? При неполном рабочем дне или неполной рабочей неделе оплата труда производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Следовательно, работодатель вправе начислить работнику, который работает неполный рабочий день, зарплату ниже минимальной, но при условии, что сумма начисленной зарплаты должна быть не менее чем часть от минимальной заработной платы, приходящейся на фактически отработанное время.
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Что касается единого социального взноса, то работодатель рассчитывает его сумму как произведение размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход), и ставки единого социального взноса независимо от того, что работник работал неполный рабочий день (в 2021 году 1320 грн. — 6000 грн. х 22%).
При начислении заработной платы (доходов) физическим лицам из источников не по основному месту работы ставка единого социального взноса применяется к определенной базе начисления независимо от ее размера.
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