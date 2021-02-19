Глобальные дивиденды сократились на $220 млрд в 2020 году

Мировые дивиденды резко упали в 2020 году из-за пандемии коронавируса. При этом, как сообщает CNBC со ссылкой на Глобальный индекс дивидендов, сумма выплат инвесторам снизилась на 12,2% до $ 1,26 трлн.
Как выяснилось, сокращение дивидендов было самым серьезным в Великобритании и Европе, причем на оба показателя в совокупности приходилось более половины общего сокращения выплат в мире, «в основном из-за принудительного сокращения дивидендов банков регулирующими органами».
В США ситуация оказалась лучше — увеличение на 2,6% в 2020 году.
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«В Северной Америке дела шли так хорошо главным образом потому, что компании смогли сэкономить средства и защитить свои дивиденды, вместо этого приостановив или сократив обратный выкуп акций, а также потому, что регулирующие органы были более снисходительны к банкам», — говорится в отчете.
Также очень пострадала Австралия, а Китай, Гонконг и Швейцария присоединились к Канаде среди стран с лучшими показателями.
В отраслевом разрезе на долю банков пришлась треть глобального сокращения дивидендов по стоимости, при этом дивиденды были сокращены почти на $ 54 млн. Выплаты в нефтяном секторе были сокращены более чем на $ 24 млн.
Прогнозы. В отчете прогнозируется, что выплаты продолжат падать в I квартале 2021 года, хотя это снижение, вероятно, будет меньше, чем между вторым и четвертым кварталами 2020 года. Согласно наиболее оптимистичному сценарию, дивиденды к концу 2021 года вырастут на 5% в расчете на общий объем до $ 1,32 трлн.
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