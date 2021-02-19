Новый рекорд: курс Bitcoin продолжает расти

В ночь с 21 на 22 февраля курс Bitcoin установил новый рекорд, впервые поднявшись выше отметки в 58 тыс. долларов.

Предыдущий максимум в 57 тыс. долларов за монету Bitcoin обновил 20 февраля.

Как свидетельствуют данные CoinDesk, после нового рекорда курс Bitcoin откатился к уровню 56,5 тыс. долларов, на котором держался большую часть выходных.

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Напомним, что за последние дни Bitcoin взял сразу несколько рубежей – сперва 54, потом 55, 56 и 57 тысяч долларов. В целом стремительный рост Bitcoin наблюдается с декабря-января.