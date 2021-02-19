Renault сообщила о рекордных убытках за 2020 год

Французский концерн Renault отчитался о рекордно высоких убытках за 2020 год. Как сообщает Bloomberg, компания объяснила эти результаты национальными локдаунами для сдерживания распространения COVID-19, которые значительно снизили продажи автомобилей в Европе.
Автопроизводитель сообщил о чистом убытке в размере 8 млрд евро в прошлом году. Значительный ущерб бизнесу Renault был нанесен в первом полугодии 2020 года, когда первые национальные локдауны заморозили производство и ударили по спросу.
“2021 год, вероятно, будет тяжелым, учитывая неопределенность, связанную с кризисом в области здравоохранения, а также нехватку электронных компонентов, – сказал Лука де Мео, исполнительный директор группы. – Доходность и получение денежных средств является приоритетом».
В то же время французская компания отмечает, что бизнес значительно улучшился за последние шесть месяцев 2020 года, обеспечив маржу операционной прибыли в размере 3,5% и положительный операционный свободный денежный поток.
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Сейчас перед де Мео стоит сложная задача: оптимизировать раздутую структуру затрат и избыточные производственные мощности, одновременно успокаивая французское государство – крупнейшего акционера Renault – относительно сохранения рабочих мест в стране. В прошлом месяце генеральный директор представил план, нацеленный на повышение операционной маржи более чем на 3% до 2023 года и не менее 5% до середины десятилетия.
Renault уже выполнила 60% плана по сокращению расходов на 2 млрд евро. Хотя компания не представляет никаких перспектив, она предупредила, что глобальная нехватка автомобильных чипов может привести к сокращению ее производства на 100 000 автомобилей в этом году, а дефицит достигнет своего пика во II квартале.
Продажи Renault упали более чем на пятую часть в 2020 году до 2,95 млн автомобилей.
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